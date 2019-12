Latvijas Basketbola savienība (LBS) 2019. gada pavasarī nesekmīgi vērsās pie Ministru kabineta, lūdzot papildu līdzekļus Eiropas basketbola čempionāta sievietēm rīkošanai. Tā vietā LBS nācās ņemt sava veida aizņēmumu no Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA), kura atgūšana varētu būt atkarīga no basketbola izlašu rādītā snieguma laukumā, kā arī pārlikt naudu no basketbola halles būvniecībai taupītajiem līdzekļiem.

Pagājis jau vairāk nekā pusgads, kopš LBS informēja sabiedrību par trūkstošajiem līdzekļiem 2019. gada Eiropas basketbola čempionātam. Saskārusies ar čempionāta rīkošanas izmaksu pieaugumu, LBS bija lūgusi Ministru kabinetam palīdzīgu roku, cenšoties iegūt nepieciešamos līdzekļus.

"Mēs daudz gūstam no basketbola," pēc 14. aprīlī notikušās padomes sēdes teica LBS padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars, "taču mums kaut kas tajā arī jāinvestē. To govi nevar turpināt slaukt un slaukt, bet ēst nedot."

Basketbola saimniecības vadītāji atsaucās uz tobrīd četriem Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) spēlējošajiem Latvijas izlases basketbolistiem, kā arī citiem sporta veida pārstāvjiem, kuri Latvijai nes slavu. Savienības prezidents Valdis Voins uzsvēra, ka organizējamais pasākums Latvijas valstij varētu nest ap vienu miljonu eiro, bet sliktākajā gadījumā tas būtu fiskāli neitrāls.

Portāls "Delfi" iepazinās ar čempionāta ekonomiskā pētījuma gala ziņojumu, kā arī LBS finansiālo situāciju, lai skaidrotu notikumu attīstību soli pa solim, uzzinātu, vai piepildījušās savienības prognozes par čempionāta peļņu, un saprastu sagaidāmās sekas.

Sadārdzinājums ar precedentu?



Latvijā plānotie starptautiskie sporta pasākumi iedalāmi dažādos līmeņos, sarunā ar portālu "Delfi" uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs. Vairāk nekā 50 federācijas ik gadu piesakās konkursam, kurā tās var cerēt uz atbalstu līdz aptuveni 15 tūkstošiem eiro mazāka līmeņa pasākumu organizēšanai.