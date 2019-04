Freimanis ar 17 punktiem kaldina 'Ifaistos' komandas uzvaru Grieķijas čempionāta mačā

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis svētdien guva 17 punktus Grieķijas čempionāta mačā, kaldinādams Lemnosas "Ifaistos" komandas uzvaru.

"Ifaistos" savā laukumā ar rezultātu 72:70 (16:12, 11:25, 22:15, 23:18) pārspēja "Holargos" vienību.

Freimanis desmit no 17 punktiem guva spēles pēdējā ceturtdaļā. Viņš šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no deviņiem trīspunktu metieniem, piecus no astoņiem "sodiņiem", bet grozam secen lidoja visi septiņi divpunktu metieni.

Vēl Latvijas sportista krājumā bija piecas atlēkušās bumbas, viena kļūda, viens bloķēts meties, viena piezīme un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums.

Freimanis bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs.

Šodien mačs bija jāaizvada arī Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Pirejas "Olympiakos", taču laikapstākļu dēļ Rodas "Kolossos H Hotels" nevarēja ierasties uz spēli un tā tika atcelta.

Grieķijas čempionāta kopvērtējuma vadībā ar 21 uzvaru 22 spēlēs Atēnu "Panathinaikos Opap". Savukārt "Ifaistos" ar 12 uzvarām atrodas sestajā pozīcijā, bet "Olympiakos" ar 18 uzvarām atrodas vien 12. vietā, jo vienībai divreiz tika atņemti seši punkti.