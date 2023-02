Gailītis: Banki ir iemesls, kāpēc spēlētāji raujas uz izlasi arī ar traumām

Latvijas vīriešu basketbola izlasei trešdien izdevās pārspēt Grieķijas valstsvienību, pateicoties Latvijas basketbolistu vēlmei noslēgt 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu ar uzvaru, pēc panākuma teica Latvijas izlases galvenā trenera asistents Jānis Gailītis.

Jau ziņots, ka Latvija, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu Pasaules kausa finālturnīrā, savā laukumā ar rezultātu 67:57 (18:8, 15:24, 19:9, 15:16) pārspēja Grieķiju.

"Domāju, ka šī nebija mūsu labākā spēle enerģijas un pašatdeves ziņā," preses konferencē izcēla Gailītis. "Pirms diviem vai trīs gadiem mēs vēl runājām, ka esam uzbrukuma komanda, un, kad mums neiet uzbrukums, tad ir problēmas. Šī kvalifikācijā noteikti nebija vienīgā spēle, kurā spēlējām no aizsardzības, un tas parāda, cik daudz komanda var izdarīt, kopā smagi strādājot. Šī ir viena no izlases spēlēm, kuru mēs uzvarējām, jo spēlētāji to ļoti gribēja."

Latvijas valstsvienība noslēdza kvalifikāciju ar 11 uzvarām pēc kārtas, un Gailītis skaidroja, ka tas ir nopelns arī valstsvienības galvenajam trenerim Lukam Banki, kurš veicinājis starp izlases spēlētājiem domu, ka jāuzvar ir visās spēlēs.

"Luka izņēma no mūsu vārdnīcām tādus vārdus kā "gandrīz", "izšķīra", "bijām tuvu", ar ko mēs cīnījāmies daudzus gadus," norādīja Gailītis. "Viņš ieviesa ticību un to, ka pats ticēja spēlētājiem. Sākums nebija viegls, jo vajadzēja pārliecināt spēlētājus, un tas bija viņa vislielākais nopelns. Te runa ir par komandu, kurā, ja nav viens, tad viņa vietā nāk cits spēlētājs. Luka ir iemesls, kāpēc spēlētāji raujas uz šejieni arī ar traumām."

Savukārt otrs galvenā trenera asistents Artūrs Visockis-Rubenis skaidroja, ka visā Pasaules kausa kvalifikācijas ciklā Latvijas izlase gājusi soli pa solim, koncentrējoties katram mačam atsevišķi, taču vienmēr ir bijis arī viens lielākais mērķis - kvalificēties finālturnīram.

"Mērķis bija arī izcīnīt pirmo vietu grupā. Pēc tam, kad bijām to izdarījuši un atbraucām atpakaļ uz Latviju, vajadzēja aizvadīt labu spēli savu skatītāju priekšā. Zinājām, ka tas ir svarīgi," teica Visockis-Rubenis. "Lielākais mērķis it kā jau bija sasniegts, bet gribējām noturēt kvalitātes latiņu līdz beigām. Redzam, ka spēles zīmējums un vērtības tāpat iet tālāk. Pats galvenais, ka šī cikla laikā mums ir izveidojusies sava identitāte."

Gan Visockis-Rubenis, gan Gailītis izcēla, ka Latvijas izlases spēlētāji pret Grieķiju izcīnīja uzvaru, pateicoties labai spēlei aizsardzībā.

"Gandrīz visos logos ir bijušas šādas spēles, kurās izdevās uzvarēt, spēlējot no aizsardzības. Mūsu pirmajā tikšanās reizē gan es, gan Jānis un Luka uzsvērām, ka šī ir viena no galvenajām lietām, ko mēs gribētu redzēt izlasē, ka jāmācās uzvarēt spēles, kad neizdodas uzbrukums," viņš piebilda.

Kvalifikācijas otrā posma I grupā pirmajā vietā ar deviņām uzvarām desmit spēlēs finišēja Latvija. Grieķija un Serbija tika pie sešiem panākumiem, bet uz otro vietu pakāpās serbi. Turcijai un Beļģijai ir pa četriem panākumiem, bet Lielbritānija turnīru beigusi ar vienu uzvaru.

Latvija kvalifikācijas ciklā ir izcīnījusi desmit uzvaras pēc kārtas, pēdējo neveiksmi piedzīvojot 2021.gada novembrī pret Serbiju.

Finālturnīrs 2023.gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.