Latvijas basketbolisti lielisko PK atlasi noslēdz ar kārtējo uzvaru

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien ar kārtējo uzvaru noslēdza šī gada Pasaules kausa kvalifikāciju, jo savā laukumā ar 67:57 (18:8, 15:24, 19:9, 15:16) pieveica Grieķiju, tiekot jau pie 11. panākuma pēc kārtas.

Latvijas izlase I grupas vērtējumā ieguva pārliecinošu pirmo vietu - deviņas uzvaras desmit spēlēs. Seši panākumi bija Grieķijai, kam ar piecām uzvarām deviņās cīņās seko Serbija.

Turpinājumā Latvijas izlase 29. aprīlī noskaidros savas pretinieces Pasaules kausa finālturnīrā.

Pirmdienas mačā Latvijas komandā rezultatīvākie ar 11 punktiem bija Artūrs Strautiņš un Toms Leimanis, kuram arī astoņas rezultatīvas piespēles. Deviņus punktus pievienoja valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns.

Savukārt Grieķijas sastāvā neviens netika līdz desmit punktu slieksnim, bet deviņus iemeta Emanuels Čazidakis.

Lielāko daļu mača Latvijas izlase atradās vadībā, taču cīņa bija samocīta, bet uz aizsardzību balstīta. Pirmo ceturksni mājiniekiem izdevās noslēgt ar desmit punktu pārsvaru (18:8), tomēr otrajā ceturtdaļā grieķi spēles ritējumu mainīja, un puslaika pēdējās sekundēs Nikoss Čukass ar metienu sēdus samazināja starpību līdz minimumam (32:33).

