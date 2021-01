Hārdens negaidīti atklāti sūrojas par 'Rockets' nespēju konkurēt

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Hjūstonas "Rockets" superzvaigzne Džeimss Hārdens, kurš jau pirms sezonas informēja kluba vadību par vēlmi nonākt citā komandā, pēc otrdien piedzīvotā zaudējuma pret Losandželosas "Lakers" basketbolistiem izplūda "Rockets" snieguma kritizēšanā.

"Rockets" vienība mājās ar rezultātu 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20) piekāpās Losandželosas "Lakers", piedzīvojot sesto zaudējumu deviņās šīs sezonas spēlēs.

Hārdens mačā atzīmējās vien ar 16 punktiem, basketbolistam pēdējo piecu spēļu laikā vidēji izceļoties tikai ar 17,8 punktiem, bet četrās no piecām spēlēm izpildot piecus vai mazāk soda metienus, kas ir ievērojami zem ierastajiem Hārdena standartiem.

Pēc spēles aizsargs atzīmējās ar negaidītu atbildi preses konferencē, kas bijusi tuvākā publiskā liecība līdz šim, ka basketbolists vēlas pamest komandu, norāda ESPN žurnālists Tims Makmāns.

"Mēs vienkārši neesam pietiekami labi. To saku iekšējās ķīmijas, talanta un vispārējā ziņā. Tas bijis skaidri redzams šajās pāris pēdējās spēlēs. Viņi no paša spēles sākuma bija agresīvi, un nospēlēja kā čempionu titula cienīga komanda," par spēli, no kuras pirmajām minūtēm pārāki bija "Lakers", atzina Hārdens.

"Es mīlu šo pilsētu," basketbolists turpināja. "Es esmu darījis pilnībā visu, ko vien varu. Šī situācija ir traka. Nedomāju, ka to var izlabot."

"Rockets" vadība joprojām ir apņēmīga saglabāt pacietību līdz tā sagaidīs sevis noteikto cenu par 2018. gada līgas vērtīgāko spēlētāju, ziņo medijs ESPN. Hjūstonas klubs informējis citas vienības, ka tā pret Hārdenu vēlas saņemt jaunu spēlētāju, ap kuru būvēt komandu, kā arī vairākas pirmās drafta kārtas izvēles vai talantīgus spēlētājus, kuriem šobrīd ir pirmgadnieka līgums.

Komandai bijušas pastāvīgas sarunas ar kādām sešām komandām, un tās vadība komunicējusi ar Hārdenu par šīm opcijām.

Jau ziņots, ka Hārdens iepriekš paudis gatavību tikt aizmainīts uz Bostonas "Celtics", Portlendas "Trail Blazers", Filadelfijas "76ers", Maiami "Heat", Milvoku "Bucks" un Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets" komandu.

Basketbolists komandas treniņnometnei pievienojās vien pēc vairākām ballītēm, kuru dēļ viņam vajadzēja veiksmīgi ievērot līgas Covid-19 protokolu. Savukārt viņa aprises atgriešanās spēlē izsauca publisku vīpsnāšanu. Vēl joprojām Ziemeļamerikas mediju vidē tiek uzsvērts, ka aizsargs ir tālu no optimālās fiziskās formas.

James Harden: "We're just not good enough. We don't, obviously, chemistry, talent-wise, just everything, and it was clear these last few games..." pic.twitter.com/4bTcaK7TDv