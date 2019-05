Hārdens un 'Rockets' vēlreiz apspēlē NBA čempionus 'Warriors'; 'Bucks' trešo reizi uzvar 'Celtics'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra otrajā kārtā pirmdien, 6. maijā, izlīdzinājumu sērijā pret pašreizējo čempionvienību Goldensteitas "Warriors" panāca Hjūstonas "Rockets", bet Milvoki "Bucks" trešo reizi pēc kārtas apbēdināja Bostonas "Celtics".

"Rockets" ar savu līderi Džeimsu Hārdenu priekšgalā ar 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24) pieveica "Warriors", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-2. Nākamais mačs 8. maijā notiks "Warriors" mājvietā, bet tad 10. maijā komandas atkal tiksies Hjūstonā.

Hārdens guva 38 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un izdarīja četras rezultatīvas piespēles, Ēriks Gordons piepalīdzēja viņam ar 20 punktiem, bet Pīdžejs Takers guva 17 punktus. "Kareivjiem" 34 punktus guva Kevins Durants, bet 30 punkti Stefenam Karijam.

"Rockets" mačā izmeta 50 trejačus, no kuriem precīzi bija 17, bet "Warriors" spēja realizēt tikai astoņus no 33 tālmetieniem, kas allaž bijis viens no "kareivju" trumpjiem.

Citā mačā "Bucks" ar 113:101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29) pieveica Bostonas "Celtics", sērijā līdz četrām uzvarām pēc zaudēta pirmā mača panākot 3-1. "Bucks" tagad ir vienas uzvaras attālumā no Austrumu konferences fināla, kur iepriekšējo reizi spēlēja 2001. gadā. To "Bucks" varēs nodrošināt 8. maijā nākamajā komandu duelī "Bucks" mājās.

"Bucks" līderis Giannis Antetokounmpo guva 39 punktus un izcīnīja 16 atlēkušās bumbas, turklāt pēdējā ceturdaļā gūstot 17 punktus un izcīnot septiņas atlēkušās bumbas, palīdzot komandai nosargāt pārsvaru. Vēl 15 punktus uzvarētājiem guva Džordžs Hils, bet "Celtics" 94 no 101 punkta guva pamatpiecinieks. Rezultatīvākais ar 23 punktiem un 10 rezultatīvām piespēlēm bija Kails Īrvings, 20 punktus guva Els Horfords, 18 punkti un 14 atlēkušās bumbas Markusam Morisam, 17 punkti un 10 atlēkušās bumbas Džeisonam Teitumam, bet 16 punkti Džeilenam Braunam.