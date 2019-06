Ieva Pulvere: pēc zaudējuma pamainījām savu attieksmi

Latvijas sieviešu izlases basketbolistes Ieva Pulvere un Zenta Meļņika par galvenajiem iemesliem piektdien izcīnītajai uzvarai pret Ukrainas valstsvienību Latvijā notiekošajā Eiropas čempionātā basketbolā sauca laukumā parādīto cīņassparu un attieksmi.

Mājinieces dienu pēc zaudējuma Lielbritānijas izlasei spēja parādīt labāku sniegumu, ar rezultātu 82:74 pieveicot Ukrainas valstsvienību. Spēles laikā latvietes pretiniecēm piespieda pieļaut 18 kļūdas, no kurām septiņas veica Ukrainas izlases līdere Aļina Jagupova.

"Labs jautājums, kāpēc sanāca labāk nospēlēt aizsardzībā. Ja mēs zinātu kāpēc tā, tad droši vien vakar arī to būtu darījušas," ironizēja Pulvere. "Šodien pamainījām attieksmi pret spēli. Sapratām, ja necīnīsimies par jebkuru bumbu, jebkuru centimetru, tad nekas te viegli mums nenāks."

Viena no izlases līderēm ceturtdien pret Lielbritāniju guva vien divus punktus, savukārt Ukrainas izlases grozā Pulvere sameta desmit "ačus", trāpot četrus no sešiem metieniem no spēles.

"Pamainīju arī savu attieksmi [smejas]. Nekoncentrējos uz to, kas sāp un sagādā grūtības. Kādu brītiņu mazliet mokos ar plecu. Taču visām kaut kas sāp. Nevaru čīkstēt, ka man sāp un tagad nemetīšu, metiet kāds cits. Protams, ka mani punkti ir nepieciešami un jāatvieglo arī citām darbs," paškritiska bija Pulvere, kurai kreisais plecs spēlē bija nosegts ar teipu.

Varenu spēli aizvadīja centra pozīcijas spēlētāja Zenta Meļņika, kura pamatpiecniekā aizstāja savainoto Kristīni Vītolu. Meļņika trāpīja astoņus no deviņiem metieniem no spēles, gūstot 18 punktus.

"Spēlējām pēc treneru sagatavotā plāna. Pēc vakardienas nebija daudz laika sagatavoties, taču treneri zina, kā mums nodot informāciju. Svarīgākais bija tas, ka spēlējam no sirds un atdevām visu," izteicās Meļņika.

Ceturtdien piedzīvoto zaudējumu saspēle vadītāja Elīna Dikeluaka nosauca par mācību spēli. Meļņika, stāstot par gūto mācību, izteica līdzīgu domu Pulverei, uzteicot komandas cīņassparu.

"Iemācījāmies nepadoties. Vakar bija psiholoģiski smagi spēlēt. Pēc tam bija grūti spēlei tikt pāri. Acīmredzot, mēs gan to izdarījām. Lēcām pēc katras bumbas, cīnījāmies par katru epizodi. Tur bija atšķirība starp abām spēlēm. Spēles vieta bija tā pati, aizsardzība arī, bet, ja cenšamies, tas strādā," izteicās Meļņika, kura atzina, ka spēle bijusi fiziski smagāka nekā dienu iepriekš.

Pulvere gan atzina, ka Rīgā notiekošajā grupu turnīrā izlase jūtas, kā pilntiesīgā Eiropas čempionātā.

"Tā kā visi kopā dzīvojam viesnīcā, sanācis radīt čempionāta atmosfēru. Pastaigā pa Rīgu izejam kā tūristes. Noteikti, ka ir čempionāta sajūta," klāstīja Pulvere, kurai rokās bija brāļa dēla dāvināts Latvijas karodziņš.

"Sajūta bija, ka būtu septītais vai pat desmitais spēlētājs. No līdzjutējiem bija milzīgs atbalsts. Viņiem jāsaka liels paldies," teica Meļņika, taujāta, vai sajuta "sestā spēlētāja" atbalstu.