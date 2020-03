'Jazz' spēlētājs Mičels izolācijā ārstējas no 'Covid-19' bez simptomiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Jūtas "Jazz" basketbolists Donovans Mičels savās mājās izolācijā ārstējas no koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19", taču viņa situācija ir unikāla ar to, ka viņam nav neviena no simptomiem, viņš pastāstīja raidījumā "Good Morning America".

Jau vēstīts, ka pēc "Jazz" basketbolista Rūdija Gobēra pozitīvajiem "Covid-19" testiem NBA lēma par čempionāta pārtraukšanu. Gobēra komandas biedrs Mičels arī saķēra šo vīrusu.

"Man svarīgākais ir palikt izolācijā. Man nav neviena no simptomiem, kas ir unikāla situācija. Nevienā brīdī nejutos slims. Es ar visiem jokoju, ka būtu gatavs jau rīt spēlēt septiņu spēļu "play-off" sēriju," skaidroja Mičels. "Es esmu asimptomātisks. Un tas ir pats biedējošākais. Ja neviens nezinātu, ka man ir šis vīruss, es varētu iziet ielās bez jebkādām problēmām. Tāpēc svarīgi būt piesardzīgiem."

Gobērs sākotnēji esot domājis, ka viņam ir parasta saaukstēšanās, tāpēc ļoti neapdomīgi jokoja ar medijiem un komandas biedriem, aptaustot viņu mantas un klepojot viņu klātbūtnē. Kad apstiprinājās viņa saslimšana ar "Covid-19", centra spēlētājs no Francijas izteica atvainošanos par savu rīcību. Mičels neslēpa, ka bija ļoti sašutis par komandas biedra rīcību.

"Man vajadzēja laiku, lai nomierinātos. Es lasīju viņa atvainošanos un priecājos, ka man un viņam viss ir kārtībā. Ne man, ne viņam ir bērni mājās, bet mūsu komandā ir spēlētāji ar bērniem, tāpēc prieks, ka spējām to ierobežot tik labi, cik iespējams," sacīja basketbolists.