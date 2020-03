Jūrmalas basketbola kluba kapteinis: divus vai trīs mēnešus neesam saņēmuši algas

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas vienība "SilJa", kas vēl līdz 2019./2020. gada sezonas pārtraukumam tika dēvēta par "Jūrmala"/"Betsafe", divus vai trīs mēnešus nav spējusi norēķināties ar saviem spēlētājiem, radio "pieci.lv" raidījumā "Radio rings" stāstīja komandas kapteinis Uģis Pinete.

Jau vēstīts, ka "SilJa" Jūrmalas pilsētas domes atbalsta trūkuma dēļ pārtrauca savu darbību.

"Kādu mēnesi ir jau šis galīgais lēmums. Visam kājas aug jau no augusta. Jūrmalas dome nepilda savas apsolītās lietas. Tā mēs to sezonu vilkām ar cerībām, ka kaut kas varētu mainīties. Viņi negrib mūs atbalstīt, viņi uzskata, ka neesam cienīgi saņemt šo naudu. Basketbola klubs jau kādu nedēļu bija beidzis pastāvēt, bet šo informāciju nelaidām uz āru ar cerību, ka kaut kas mainīsies," stāstīja Pinete.

"Pavīdēja ziņas par kaut kādām politiskām interesēm," iemeslu atbalsta trūkumam izteica Pinete. "Visādi varianti dzirdēti, bet kāds ir īstais, es neuzdrošināšos teikt. Divus, trīs mēnešus nesaņēmu algu, lai arī esmu trenējies katru dienu un atdevis visu. Kad nesaņem algu, tad sāc domāt. "Valkas/Valgas" komandas spēlētāji nesaņēma algu divus vai trīs mēnešus, un viņi atteicās iet uz spēlē, tādā ziņā cepuri nost mūsu džekiem."

Pinete izteica pateicību kluba vadībai, jo atbalsta trūkums no domes nav bijis šķērslis, lai lielāko daļu sezonas varētu norēķināties ar spēlētājiem. "Palikušas mazas astītes. Cepuri nost, ka atrada veidus, kā mūs atbalstīt un norēķināties. Nevienam nav viegli, visam Latvijas klubu basketbolam ir grūti, jo daudzi nesaņem naudas no sponsoriem. Līdz ar to nevar samaksāt spēlētājiem. Visapkārt ir bēdu ieleja."

Latvijas klubu basketbolistiem bieži vien nākas meklēt papildus veidus, kā pelnīt naudu. Bieži vien nākas strādāt celtniecībā vai likt bruģi. Arī Pinetem ir papildus darbi, ko viņš veic ārpus basketbola. "Latvijas klubu basketbolā nepelna tik lielas naudas, lai varētu pusgadu sēdēt dīvānā un skatīties "Netflix"," viņš norādīja.