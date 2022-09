Jūtas 'Jazz' zvaigzne Mičels aizmainīts uz Klīvlendu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Jūtas "Jazz" zvaigzne Donovans Mičels aizmainīts uz Klīvlendas "Cavaliers", vēsta ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

Savukārt Klīvlenda par Mičelu uz "Jazz" aizmainījusi somu Lauri Markanenu, 14. numuru šī gada draftā Očai Agbadži un Kolinu Sekstonu, kā arī trīs drafta pirmās kārtas izvēles un divas drafta izvēļu maiņas iespējas.

