KNAB veic pārbaudi saistībā ar pašvaldības atļauju ziedot basketbola klubam 'TTT Rīga'

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pašlaik veic pārbaudi saistībā ar Rīgas domes lēmumu par pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" līdzekļu ziedošanu basketbola klubam "TTT Rīga", noskaidroja aģentūra LETA.

Gan pašvaldība, gan "Rīgas satiksme" ir šī Latvijas titulētākā sporta kluba dibinātājas, un netiek apšaubīts, ka tās drīkst ziedot kluba darbības nodrošināšanai. KNAB iebildumi pēc būtības ir saistīti ar lēmuma par ziedošanu juridiski nepareizu noformēšanu.

Ziedojumu vienbalsīgi atbalstīja gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Ja KNAB neņems vērā pašvaldības iebildumus un tomēr nolems vērsties pret deputātiem, kas nobalsoja par ziedojumu, tas var apdraudēt arī "TTT Rīga" nākotni, brīdina Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP).

KNAB apstiprināja, ka pārbaude notiek par to, vai valsts amatpersonas ievērojušas tām noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas finanšu līdzekļiem, kas noteikti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.pantā. Tas paredz, ka līdzekļus drīkst lietot "tikai ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību".

KNAB līdz pārbaudes beigām plašākus komentārus nesniedz.

2021.gada jūlijā Rīgas dome atļāva SIA "Rīgas satiksme" dāvināt basketbola klubam "TTT Rīga" 450 000 eiro sporta veicināšanas mērķiem. Dāvinājumam tika novirzīta "Rīgas satiksmes" 2020.gada peļņas daļa 196 000 eiro apmērā un 2019.gada peļņas daļa 254 000 eiro apmērā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka KNAB, atsaucoties uz dažādiem normatīviem, uzskata, ka "Rīgas satiksme" 2021.gadā drīkstēja ziedot basketbola klubam tikai no 2020.gada peļņas, bet nedrīkstēja ziedot no 2019.gada un vēl iepriekšējo gadu peļņas.

KNAB ieskatā uzņēmums drīkstēja ziedot 196 177 eiro, bet pārējā summa pārsniedzot likumā noteikto limitu. Līdz ar to, piedaloties lēmuma pieņemšanā, deputāti nav ievērojuši vairākas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normas, uzskata KNAB. Iespējams, KNAB deputātus, kas piedalījās lēmuma pieņemšanā, varētu atzīt par personām, kas saucamas pie atbildības.

Rīgas mērs Staķis aģentūrai LETA apstiprināja, ka Rīgas domes deputāti saņēmuši KNAB vēstules par administratīvā procesa sākšanu saistībā ar balsojumu domes sēdē.

Staķa ieskatā, šis ir jautājums par likuma normu interpretāciju - proti, par to, vai Rīgas dome drīkstēja dot savu piekrišanu noteiktas summas ziedošanai. Deputāti pirms balsojuma neesot brīdināti par to, ka ar šo lēmumprojektu varētu rasties jebkādas problēmas. To parādot arī balsojums, jo lēmumu atbalstīja visi domnieki, kuri piedalījās sēdē - gan no pozīcijas, gan opozīcijas.

"Šis lēmums bija ne tikai izgājis saskaņošanas ceļu Rīgas domes struktūrās, tas bija saskaņots un vēlāk atbalstīts arī "Rīgas satiksmes" valdē un padomē. Deputāti nevar veikt katra lēmuma tiesiskuma kontroli individuāli. Tāpēc nav saprotama vēršanās pret deputātiem par balsojumu, ja radies strīds par likuma normu pareizu piemērošanu," saka Staķis.

Turklāt runa ir par ziedojumu nevis kādam sporta klubam no malas, bet Rīgas domes un "Rīgas satiksmes" kopīgi dibinātajam klubam, kas ir Latvijas titulētākais un tradīcijām bagātākais. "TTT Rīga" vēsturē ir 18 Eiropas klubu čempionātu tituli.

"Deputātu vienīgā motivācija bija atbalstīt šo finanšu grūtībās nonākušo klubu, lai tas varētu veiksmīgi aizvadīt jauno sezonu un piedalīties Eirolīgā," skaidro Rīgas domes priekšsēdētājs. Ar lūgumu par līdzekļu atvēlēšanu pie Rīgas domes un "Rīgas satiksmes" vērsās "TTT Rīga" valde.

Staķa ieskatā, ja KNAB administratīvi var vērsties pret deputātiem par šādu balsojumu, tad, pirmkārt, rodas jautājums, vai deputāti nākotnē vispār būs gatavi pieņemt lēmumus par atbalstu sportam un kultūrai, tai skaitā "TTT Rīga".

Turklāt, šāds solis var atstāt smagas sekas uz "TTT Rīga" nākotni, jo rezultātā labākās sportistes klubu pametīs un klubs augstākajās Eiropas līgās vairs nevarēs spēlēt.

Staķis uzskata, ka ir iespējami risinājumi izejai no situācijas. Ja atklāsies, ka ziedojuma piešķiršana ir nepareizi juridiski noformēta, Rīgas dome var grozīt pieņemto lēmumu, kā arī uzdot "Rīgas satiksmei" šo ziedojumu atprasīt.

Viņš arī norāda, ka vispirms būtu nepieciešana pārbaude, jo lēmuma gatavošanā un apspriešanā ir piedalījušās vairākas struktūras. Tāpat jāsagaida, ar ko beigsies KNAB administratīvais process.

Kā liecina Rīgas domes sniegtā informācija, konkrētajā domes sēdē par atbalstu basketbola klubam "TTT Rīga" nobalsoja 42 klātesošie deputāti, neviens deputāts nebalsoja pret, bet pieci deputāti balsojumā nepiedalījās.