'Knicks' spēlētājs pretinieku nosauc par sievieti

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas "Knicks" uzbrucējs Markuss Moriss pēc trešdienas spēles ar Memfisas "Grizzlies" vienību pretinieku kluba basketbolistu Džeju Krauderu nodēvēja par sievieti, ziņo portāls "sny.tv".

"Knicks" komanda trešdien piedzīvoja jau 36. zaudējumu 49 spēlēs, mājās ar rezultātu 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31) piekāpjoties Memfisas "Grizzlies" komandai.

Nepilnu minūti pirms spēles beigām Krauders pārtvēra bumbu un izpildīja tālmetienu, kura laikā viņu par nerakstītu likumu pārkāpšanu pagrūda "Knicks" saspēles vadītājs Elfrids Peitons. Brēkā aktīvi iesaistījās gan "Grizzlies" līderis Džā Morants, gan Markuss Moriss, kurš Morantu agresīvi pagrūda.

The Knicks and Grizzlies had to be separated after Elfrid Payton’s hard foul on Jae Crowder late in the 4th. pic.twitter.com/t1YWR5Wxdt