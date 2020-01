Kobes Braienta vārdā nosauks pilsētas laukumu Itālijā

Traģiski bojā gājušo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas "Lakers" leģendu Kobi Braientu godinās viņa vārdā nosaucot pilsētas laukumu kādā Itālijas pilsētiņā Redžio di Emilija, kurā sportists pavadījis daļu bērnības, vēsta "eurohoops.net".

Braients daļu bērnības pavadīja Itālijā, kur viņa tēvs Džo pārcēlās savas basketbolista karjeras laikā. Redžio di Emilija komandā basketbolista tēvs nospēlēja no 1989. līdz 1991. gadam.

"Kobe bija viens no mums. Šeit laukumā pie basketbola zāles un pilsētas spēļu laukumos viņš organizēja mačus ar gados vecākiem sportistiem un skolas biedriem. Kamēr viņa tēvs bija zvaigzne lielajā komandā, Kobe uzauga kopā ar pilsētas jauniešiem. Viņa smaids un viņa mīlestība pret basketbolu vienmēr mājos mūsos, kā arī daļa no Redžio di Emilijas vienmēr bija daļa no viņa – to sportists minēja dažus gadus atpakaļ, kad bija iegriezies mūsu pilsētā, ko viņš sauca par mājām. Lai tev vieglas smiltis, Kobe. Redžio di Emilija tevi nekad neaizmirsīs," pilsētas mērs Luka Veki ierakstīja sociālā tīmekļa vietnē "Facebook".

Jau ziņots, ka svētdien helikoptera avārijā gāja bojā leģendārais Losandželosas "Lakers" spēlētājs Kobe Braients. Basketbolists mūžībā aizgāja 41 gadu vecumā. Lidaparātā atradās vēl astoņi cilvēki, tajā skaitā sportista meita Džjanna.