Kristaps Porziņģis: esmu pilnībā atlabis no savainojuma

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis pēc gūtās traumas esot pilnībā atveseļojies un šobrīd treniņos lielāku uzmanību veltot fiziskajai sagatavotībai, stāstīja Latvijas basketbolists.

Porziņģis aizvadītajā nedēļā bija viens no "Basketball Without Borders" (BWB) nometnes dalībniekiem, kurā vienkopus pulcējās 16 līdz 17 gadus veci talanti no visas Eiropas, bet pagājušajā nedēļā noslēdzās arī paša basketbolista organizētā nometne Liepājā. "Ir patīkamas sajūtas pēc Liepājas nometnes – izdevusies nedēļas nogale," sacīja latvietis. "Nometne bija labi noorganizēta, un visi dalībnieki darbojās ar lielu degsmi. Bija prieks dot iespēju jaunajiem Latvijas basketbolistiem sevi pierādīt."

"Mavericks" spēlētājs nometnes Liepājā centīšoties veidot katru gadu, kad pats būs noslēdzis sezonu NBA. "Šī bija jau trešā nometne. Pagājušajā sezonā neveidojām nometni, jo pašam bija trauma un nebija skaidrības, kur atradīšos tajā brīdī. Tomēr vēlos to organizēt katru gadu, lai nometne kļūtu par tradīciju."

Paša organizētajā nometnē piedalījās arī "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails un latviešu basketbolists neslēpa, ka ar speciālistu aprunājies gan par basketbolu, gan ikdienišķām lietām. "Man patīk pavadīt laiku kopā ar Kārlailu. Viņš ir tāds pats basketbola fanāts kā es," teica Porziņģis. "Aprunājāmies par gaidāmo sezonu un kādu lomu viņš man paredz komandā. Kārlails arī parādīja dažas kombinācijas un veidus, kā mēs varētu veidot saspēli caur mani. Tāpat es viņam izstāstīju, kur un kā man patiktu labāk spēlēt."

Sava kluba vadītāju latvietis raksturoja kā godīgu personu. "Kārlails ir tiešs un teiks to, ko domā. Viņš nerunās aiz muguras," speciālistu raksturoja Latvijas basketbolists, piebilstot, ka Kārlailam ļoti patikusi Liepājas pludmale un pilsēta.

Savukārt BWB nometnē, kas norisinājās Rīgā no 9. līdz 12. jūnijam, Porziņģis bija pieaicināts kā viens no NBA pārstāvjiem, lai pamācītu jaunajiem censoņiem basketbola spēles nianses. "Rīgas nometne bija labi noorganizēta, tajā piedalījās talantīgākie Eiropas jaunie basketbolisti, un ticu, ka daudzi no viņiem nākotnē spēlēs augstā līmenī," iespaidos dalījās sportists.

"Tā man bija laba pieredze, un ceru, ka nākotnē izdosies atvest vēl kādu BWB nometni uz Rīgu, lai arī zinu, ka viņiem noteikti ir paredzētas vēl citas norises vietas. Ja man būs iespēja, ko iespaidot, centīšos to atkal atvest uz Latviju."

Uz jauno talantu nometni bija ieradušies arī pārējie NBA latvieši – Rodions Kurucs, kā arī brāļi Dāvis un Dairis Bertāni – ar kuriem Porziņģim gan nav sanācis kopā patrenēties. "Zinu, ka viņi strādā individuāli tāpat kā es, tomēr neesam trenējušies kopā. Man jau gribētos ar viņiem paspēkoties un patrenēties kopā, tomēr visi gatavojamies gaidāmajai sezonai," par saviem kolēģiem stāstīja Latvijas izlases spēlētājs.

Porziņģis arī atklāja, ka šobrīd pilnībā atlabis no gūtās traumas, tāpēc treniņos liels laiks tiek pavadīts svaru zālē. "Jūtos ļoti labi, šobrīd pārsvarā ielieku darbu fiziskajā sagatavotībā, tieši uz eksplozivitāti. Nedaudz vēlāk lielāku uzsvaru likšu uz basketbola elementiem," treniņu procesu aprakstīja sportists. "Sezonas gaitā tāpat daudz laika sanāk pavadīt svaru zālē, tāpēc pa periodiem mainīšu treniņu grafiku."

Savukārt atgriezties ASV Porziņģis varētu ap jūlija sākumu, kad Dalasā paredzētas vairākas tikšanās, kā arī apspriešanās ar kluba vadību par jaunā līguma nosacījumiem. "Pagaidām ir plānots, ka jūlija sākumā esmu ASV – paredzētas pāris tikšanās. Pēc tam ar kluba vadību vienošos, vai palieku ASV vai dodos atpakaļ uz Latviju, lai gatavotos gaidāmajai sezonai," vasaras plānos dalījās basketbolists.

Porziņģis, kuram ir 23 gadi, pašlaik pilnībā atlabis no smagās ceļgala traumas, ko viņš guva pagājušā gada februārī. Šogad janvārī ievērojamā maiņas darījumā no Ņujorkas "Knicks" viņš nokļuva Dalasas "Mavericks" komandā un sagaidāms, ka šovasar spēlētāja jaunā vienība Porziņģim piedāvās maksimāli iespējamo līgumu. Tādā gadījumā "Mavericks" latvietim piedāvās piecu gadu līgumu par kopējo summu 158 miljoni dolāru (140 miljoni eiro).