Kuruca treneris Atkinsons: Latvijā audzina sīkstus cilvēkus

Glaimojošus vārdus par Latvijas basketbolistu Rodionu Kurucu izteikuši Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bruklinas “Nets” galvenais treneris Kenijs Atkinsons un saspēles vadītājs Spencers Dinvidijs, kuri rakstam kluba mājaslapā uzsvēruši, ka Kurucs ar savām rakstura iezīmēm īpaši izceļas "Nets" komandā.

“Viņš būtībā ieradās no nekurienes. Mēs sagaidījām, ka viņš pavadīs daudz laiku Longailendā mūsu G-Līgas komandā [fārmklubā Longailendas “Nets”]. Tomēr viņš jau no pirmās ierašanās dienas atstāja labu iespaidu. Mēs domājām: “Kas tas par puisi?” Bezbailīgs, daudz atlētiskāks nekā gaidījām. Mani ļoti pārsteidza viņa augums un cik ātrs viņš ir. Acīmredzams, ka viņš ir prasmīgs basketbolists. Viņš nevairās no kontakta, agresīvi dodas uz grozu, agresīvi spēlē aizsardzībā. Vienmēr jokoju, ka viņš Latvijā noteikti izaudzis nevēlamā rajonā. Viņš nāk no vietas, kur tiek ieaudzināts sīkstums, jo viņam tāds piemīt,” sprieda treneris Atkinsons.

Kurucs šosezon Longailendas komandā aizvadījis vien četras spēles, kuru laikā vidēji izcēlies ar 9,5 punktiem un 5,8 atlēkušajām bumbām. Savukārt pamatkomandas sastāvā latvietis laukumā devies 57 no 76 spēlēm, izceļoties ar 8,5 punktiem un 3,8 atlēkušajām vidēji mačā.

“Rodi mums ir neiedomājami svarīgs. Viņa enerģija un “dzirkstele” nodrošina komandai tādu dinamiku, kuru neviens cits nepienes. Šādā ziņā viņš ir neiedomājami īpašs. Saprotams, ka viņš pārejas uzbrukumos izceļas ar skriešanu, bet, spēlējot vairāk minūtes un vienkārši nobriestot, viņš vēl tikai progresēs,” prognozēja Kuruca komandas biedrs Dinvidijs.

Pats Kurucs tikmēr izcēlis komandas biedrus Demarre Kerolu un Džaredu Dadliju, kuri 21 gadu vecajam basketbolistam palīdzējuši iejusties NBA.

“Kerols palīdzējis man strādāt pie metiena – kā nostādīt kājas, kā saglabāt stabilitāti un koncentrēšanās spējas. Savukārt Dadlijs devis mazus padomus, ieteicis kā uz laukuma rīkoties dažādās situācijās, kā arī palīdz spēļu laikā. Ja pieļauju kādu kļūdu, viņš man izskaidro, kā šādā situācijā būtu bijis pareizi rīkoties,” atklāja Kurucs.

Basketbolists rakstā vairākkārt uzsvēris, ka labu sniegumu rādījis, pateicoties pacietībai un smagam darbam.

“Nevēlos teikt, ka to precīzi paredzēju. Tomēr jutu, ka pēc Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma man laukumā piešķirto minūšu daudzums saruks, jo atgriezīsies puiši, kuriem bija savainojumi. Tad gan traumu piedzīvoja Treveons Grems, tāpēc tagad esmu kļuvis par pamatpiecnieka spēka uzbrucēju. Vienmēr esmu saglabājis koncentrēšanās spējas un turpinājis katru dienu strādāt, pat, kad Barselonā netiku laukumā. Tas bijis darbs, darbs un vēlreiz darbs,” skaidro jaunais basketbolists.

Cēsnieks arī uzsvēra, ka, tiekot pie pirmajām iespējām doties laukumā NBA, viņa pārliecība vien augusi.

“Pirms sezonas redzēju, cik komanda smagi strādā. Tā bija traka vasara. Visi nāca uz treniņiem, un mēs daudz spēlējām basketbolu. Visi smagi cīnījās. Jau tobrīd to varēja par šo komandu saprast. Tā nekad nepadodas. Mēs to arī rādām laukumā. Vienā spēlē Rasels gūst 40 punktus, bet nākamajā viņš varbūt iemet 20, toties kāds cits būs sametis 20. Mēs viens otram vienmēr izpalīdzam. Esam kā brālība,” savus komandas biedrus novērtē Kurucs.

Latvijas basketbolists atradis dzīvokli starp Bruklinas “Nets” treniņu zāli un “Barclays Center” arēnu. Uz sezonas izskaņu pie viņa Bruklinā pirmo reizi ciemojas vectēvs Vladimirs Kiseļovs, ar kuru Kurucs uzcītīgi sazinās pa telefonu katru nakti pēc spēlēm.

“Dzīvoju klusā vidē, kuru mīlu. Man patīk lēnāks dzīves temps nekā Manhetenā. Dažas reizes esmu tur bijis ar ģimeni un man tur nepatika. Ģimene teica, ka te ir pārāk daudz cilvēku, tāpēc dosimies atpakaļ uz Bruklinu. Viņiem arī patīk miers un klusums,” par savu ikdienu pastāstīja latvietis.

"Nets" komandai regulārajā sezonā atlikušas vēl sešas spēles, no kurām nākamā tiks aizvadīta sestdien 30. martā, tiekoties ar Bostonas "Celtics" vienību.

Bruklinas komanda šobrīd ar 38 uzvarām 76 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet tā izcīnījusi tikai vienu uzvaru vairāk nekā Orlando "Magic" klubs, kas atrodas devītajā pozīcijā jeb tieši ārpus izslēgšanas spēļu robežas. Visās atlikušās sešās spēles Bruklina jātiekas ar šī brīža labākā astotnieka Austrumu konferences vienībām.