Kurucam astoņi punkti uzvarā pār Bertānu un Pasečņiku

Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs svētdien guva astoņus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" komandai izcīnīt uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Baskonia" viesos ar rezultātu 83:71 (23:26, 26:14, 14:18, 20:13) pārspēja Seviljas "Real Betis" komandu, kurai pa trīs punktiem guva Dairis Bertāns un Anžejs Pasečņiks.

Kurucs, maču sākot starta pieciniekā, laukumā pavadīja 17 minūtes un 21 sekundi, realizēja savu vienīgo divpunktu metienu un divus no četriem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un trīs efektivitātes koeficienta punktiem.

Bertāns, arī spēlējot sākumsastāvā, 24 minūtēs un 53 sekundēs grozā raidīja vienu no sešiem tālmetieniem, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, guva negatīvu +/- rādītāju (-1) un nopelnīja divus efektivitātes koeficienta punktus.

Pasečņiks iesaistījās no rezervistu soliņa un 17 minūtēs un 40 sekundēs atzīmējās ar zemu metienu precizitāti – viens no pieciem divpunktu metieniem un viens no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes, izprovocēti pieci sodi, negatīvs +/- rādītājs un arī divi efektivitātes koeficienta punkti.

"Baskonia" komandā septiņi basketbolisti guva vismaz astoņus punktus, kamēr rezultatīvākais ar 11 bija Vaņa Marinkovičs, bet Seviljas komandā 20 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Taisonam Peresam.

Tikmēr Mārcis Šteinbergs guva sešus punktus spēlē, kurā Manrezas "Baxi" viesos ar rezultātu 72:93 (18:32, 11:24, 20:21, 23:16) zaudēja "Barcelona" komandai. Šteinbergs, laukumā pavadot 14 minūtes un deviņas sekundes, realizēja divus no četriem tālmetieniem un izpildīja divus neprecīzus divpunktu metienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa noteikumus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-6).

Savukārt Rodijs Mačoha palika rezervē mačā, kurā "Fuenlabrada" mājās ar 73:92 (16:24, 23:14, 18:37, 16:17) atzina Lugo "Breogan" pārākumu.

"Baskonia" ar 18 panākumiem 22 mačos turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, kamēr pārējās trīs latviešu komandas aizņem pēdējās trīs pozīcijas 18 klubu konkurencē. "Real Betis" bilance ir 5-17, "Baxi" - 4-17, bet "Fuenlabrada" - 3-19.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Madrides "Real", kas sērijā ar 3-1 pieveica "Barcelona".