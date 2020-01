Kurucs laukumā nedodas; 'Nets' godina Braientu un pieveic konkurentus

Latvijas izlases basketbolists Rodions Kurucs trešdien nedevās laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda svinēja uzvaru.

"Nets" vienība mājās ar rezultātu 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22) pieveica Detroitas "Pistons" basketbolistus.

Lai gan Rodions Kurucs svētdien mačā pret Ņujorkas "Knicks" izcēlās ar 12 punktiem, kas bija viņa otrais labākais rādītājs šosezon, galvenais treneris Kenijs Atkinsons basketbolistu šoreiz atstāja uz rezervistu soliņa. Tā bija vien otrā reize pēdējo 19 maču laikā, kad Kurucs netika pie iespējas doties laukumā.

Spēles laika sadalījumu ietekmēja Kairija Ērvinga atgriešanās laukumā. Basketbolists pagājušo maču izlaida personīgu iemeslu dēļ, kurus iespaidojusi tuva drauga Kobes Braienta nāve, ziņo portāls "nypost.com".

"Biju kopā ar viņu," izteicās Atkinsons. "Paturēšu notikušo pie sevis, bet viņi abi [Braients un Ērvings[ bija ļoti tuvi cilvēki. Smagi, smagi laiki."

Bruklinas labā ar 28 punktiem atzīmējās Spencers Dinvidijs, Kuruca konkurents Taurīns Prinss izcēlās ar 22 punktiem, bet Ērvinga kontā 20 punkti. Savukārt viesu rindās Redžijs Džeksons sakrāja 23 punktus, bet ar 22 punktiem piebalsoja Deriks Rouzs.

"Nets" klubs pirms spēles ieturēja klusuma brīdi par godu Braienta un viņa meitas Džjannas nāvei. Vietās, no kurām abi Braientu ģimenes pārstāvji šosezon noskatījās Atlantas "Hawks" un "Nets" vienību spēli, tika atstāti ziedi.

The Nets paid tribute to Kobe, Gianna and the 7 other victims.

They also put flowers in the seats that Kobe and Gianna sat in during the Hawks-Nets game earlier this season. pic.twitter.com/dcoDQNcRA8