Kurucs NBA Vasaras līgas mačā veiksmīgi cīnās par atlēkušajām bumbām

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs trešdien Nacionālās basketbola līgas (NBA) Vasaras līgas spēlē Lasvegasā palīdzēja Toronto "Raptors" ar rezultātu 80:74 pārspēt Jūtas "Jazz".

Kurucs šajā mačā laukumā devās no rezervistu soliņa, un viņš nospēlēja 21:13 minūtes. Šajā laikā viņš realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, gūstot četrus punktus, kā arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, no kurām trīs savāca uzbrukumā. Viņa kontā arī divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras personīgās piezīmes un četras kļūdas. Maču latvietis noslēdza ar +/- rādītāju +1.

Kurucs bija otrais labākais savā komandā cīņā par atlēkušajām bumbām, deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Dīdžejs Vilsons, kurš bija rezultatīvākais spēlētājs "Raptors" rindās, gūstot 22 punktus. Džefs Doutins guva 19 punktus.

Pie trīs spēles minūtēm Vasaras līgas mačā tika Artūrs Žagars, kura pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" ar 88:106 piekāpās Nūorleānas "Pelicans".

Žagars laukumā pavadītajās trīs minūtēs un 11 sekundēs izdarīja divas rezultatīvas piespēles un pārtvēra vienu bumbu, kā arī ieguva +/- rādītāju +2.

"Wizards" rindās par 11 punktiem guva Vernons Kerijs un Tailers Hols. "Pelicans" sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija lietuvietis Deivids Sirvidis.