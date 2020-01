Kurucs savā sezonas rezultatīvākajā spēlē ar 19 punktiem palīdz 'Nets' gūt uzvaru

Latviešu basketbolists Rodions Kurucs piektdien guva 19 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Bruklinas "Nets" komandai izcīnīt uzvaru.

"Nets" savā laukumā ar rezultātu 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24) pārspēja Maiami "Heat".

Kurucs šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Nets" ar Kurucu laukumā iemeta par četriem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Nets" komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Spenser Dinvidijs, kurš arī izcīnīja četras bumbas zem groziem un veica 14 rezultatīvas piespēles.

"Heat" vienībā 33 punktus guva Džimijs Batlers.

"Nets" ar 17 uzvarām 37 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.