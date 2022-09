Laksa ar 'Virtus' pēc uzvaras pār Vītolas klubu sasniedz Itālijas Superkausa finālu

Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētais klubs Boloņas "Virtus Segafredo" otrdien pēc uzvaras pār Kristīnes Vītolas pārstāvēto "Passalacqua" iekļuva Itālijas Superkausa finālā.

"Virtus Segafredo" ar 99:62 (26:18, 22:17, 27:11, 24:16) sagrāva Raguzas "Passalacqua".

Laksa laukumā pavadīja 23 minūtes un 37 sekundes, gūstot 15 punktus un realizējot pusi no desmit divpunktu, vienu no trijiem trīspunktu un divus no trijiem soda metieniem. Viņas kontā arī sešas atlēkušās bumbas, pa divām pārķertām bumbām un kļūdām, trīs personiskās piezīmes un viena izprovocēta piezīme pretiniecei, kā arī +/- rādītājs +11.

Vairāk par Laksu uzvarētāju vienībā guva vien Šaijena Pārkera, kura sakrāja 21 punktu, un Ivana Dojkiča, kura sakrāja 19 punktus un piecas pārķertas bumbas.

Pretinieču rindās komandas kapteine Vītola laukumā pavadīja 32 minūtes un divas sekundes, ar 11 punktiem dalot komandas rezultatīvākās spēlētājas titulu. Viņa realizēja piecus no 11 divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet grozam garām bumba lidoja pēc abiem tālmetieniem. Viņas kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, piecas kļūdas, bloķēts metiens, trīs personiskās piezīmes un viena izprovocēta piezīme pretiniecei, kā arī dalīts otrs sliktākais +/- rādītājs mačā -27.

Pa 11 punktiem guva arī Keiša Hemptone un Kristīne Enigve, kurai arī sešas atlēkušās bumbas un septiņas kļūdas.

Laksa līgumu ar Boloņas klubu parakstīja uz divām sezonām.

Pagājušo sezonu Laksa pavadīja citā Itālijas vienībā Skio "Famila", ar kuru kļuva par Itālijas čempioni, finālsērijā līdz trim uzvarām ar 3-1 pārspējot tieši Boloņas "Virtus Segafredo".

Finālā cīņā par Superkausu trešdien Laksai nāksies tikties ar savu bijušo klubu, kurš otrdien ar 81:72 (23:20, 19:20, 25:12, 14:20) pārspēja Lukas "Basket Le Mura".

Uzvarētājām ar 25 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Astū Ndūra Geja, bet zaudētājām 17 punktus guva Frančeska Parmezāni.