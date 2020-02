Latvijas basketbolisti divu pagarinājumu drāmā zaudē arī Bulgārijai

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra H grupas otrajā spēlē izbraukumā saspringtā cīņā otrajā pagarinājumā ar rezultātu 104:110 zaudēja Bulgārijas valstsvienībai.

Līdz ar to Latvijas izlase kvalifikācijas ciklu iesāka ar diviem zaudējumiem, jo piektdien savā laukumā latvieši piekāpās Bosnijai un Hercegovinai.

Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Mārtiņš Meiers, kurš guva 27 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. 20 punktus pievienoja Mareks Mejeris, 15 punkti un sešas piespēles Aigaram Šķēlem, savukārt Artūrs Žagars debijas spēlē izcēlās ar 13 punktiem. Bulgārijai 26 punktus guva naturalizētais Dī Bosts, kuram arī astoņas piespēles, bet Čavdars Kostovs iekrāja 20 punktus.

Latvijas izlasi šajā mačā pievīla soda metienu precizitāte, realizējot tikai 22 no 36 "sodiņiem". No spēles Latvija realizēja 51% metienu, bet tālmetienus meta ar 40% precizitāti. Bulgāri grozam uzbruka ar sliktāku precizitāti – no spēles viņi meta ar 46% , bet tālmetienus realizēja ar 32,5%. Mājinieki trāpīja 21 no 29 soda metieniem.

Pirmos punktus Latvijai ar divpunktu metienu guva Meiers, izlīdzinot rezultātu pēc spēlētas pusminūtes - 2:2. Līdzīgā cīņā vadībā pa brīdim bija gan vienas, gan otras komandas basketbolisti, vairāk priekšā esot viesiem, kuri pēc Žagara precīza divpunktnieka panāca 18:14. Mājinieki atbildēja ar 5:0 izrāvienu, atkal nokļūstot vadībā, un uzvarēja pirmo ceturtdaļu ar 22:21. Otrās ceturtdaļas otrajā minūtē mājinieki pirmoreiz panāca piecu punktu pārsvaru - 26:21. Ar Artūra Kuruca precīzu metienu divu punktu vērtībā, Žagara trīspunktnieku, Klāva Čavara diviem punktiem no groza apakšas un Māra Gulbja precīzu soda metienu latviešiem izdevās veikt astoņu punktu izrāvienu, sestās minūtes vidū panākot 31:28. Izdevās uzvarēt arī puslaiku - 37:36.

Rezultatīvi zem groza turpinot spēlēt Meieram, turpinājās līdzīga cīņa laukumā ar mainīgām sekmēm. Vairāk vadībā bija latvieši, kuri ar trim tālmetieniem Šķēles, Mejera un Kuruca izpildījumā, kā arī četriem Čavara punktiem minūti un 39 sekundes pirms ceturtdaļas beigām pirmoreiz spēlē panāca desmit punktu pārsvaru - 61:51. Saglabāt to neizdevās, trešo spēles nogriezni pabeidzot vadībā ar 63:58. 33.minūtē pēc Janeva diviem punktiem mājinieki izlīdzināja rezultātu - 67:67. Tomēr bulgāri ātri sakrāja piezīmju normu, vairākas reizes to izmantojot Žagaram. Tikmēr bulgāri sekmīgi devās caurgājienos, ko Latvijas izlases basketbolisti nespēja kavēt.

Pēc 70:71 divus tālmetienus pēc kārtas iemeta Laksa, bet pēc Mejera bumbas triekšanas grozā no augšas latvieši panāca septiņu punktu pārsvaru - 81:74. Pārkāpumu un soda metienu sacensībā spēles galotnē pārāki bija mājinieki. Pēc Meiera neprecīza otrā soda metiena pretuzbrukums un Marinova precīzs tālmetiens ar atsitienu pret vairogu uz tablo iededza neizšķirtu - 85:85. Atlikušajās 3,9 sekundēs grozu iekarot neizdevās.

Pagarinājumā "virves vilkšana" turpinājās. Mejeris pēc pāris efektīgiem un efektīviem caurgājieniem tika nosūtīts malā ar apšaubāmu piezīmi bloķētā metienā. Tomēr Kostovs neiemeta nevienu no diviem soda metieniem, bet Šķēles tālmetiens no savas laukuma puses, kas pēc pāris atsitieniem pret stīpu iekrita grozā tika izmests nedaudz par vēlu. Otrajā pagarinājumā vadību uzreiz ieguva mājinieki, kuri no laukuma ar piecām piezīmēm dabūja nost Latvijas rezultatīvāko spēlētāju Meieru. Latviešiem nespējot uzsist piezīmi bulgāru pēdējā nepilnajā uzbrukumā, Žagars to 12 sekundes pirms mača beigām izdarīja vien, kavējot tālu Bosta trīspunktu metienu, kurš iekrita grozā, naturalizētajam spēlētājam iemetot arī soda metienu. Tas arī izšķīra spēles uzvarētāju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu spēles aprakstu.