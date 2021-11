Latvijas basketbolisti tiecas pēc vēsturiskas uzvaras klusajā Belgradā

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien uzsāks 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīru, aizvadot spēli Belgradā, kur tiksies ar līdz šim nepieveikto basketbola grandu Serbijas valstsvienību.

Latvijas basketbola izlase, vairāki Latvijas Basketbola savienības (LBS) pārstāvji un desmitiem valstsvienības atbalstītāju trešdienas vakarā ar līgumreisu ieradās diezgan klusā Nikolas Teslas vārdā nosauktajā lidostā. Gan lidojums, gan atbraucēju sagaidīšana noritēja augstā līmenī, novēroja portāls "Delfi". Basketbolisti un izlases personāls tūlīt pat policijas konvoja pavadībā devās uz viesnīcu, bet LBS pārstāvjus pie bagāžas saņemšanas nodaļas sagaidīja ar Serbijas basketbola federācijas (KSS) svētību rezervētās biļetes uz nākamajā dienā gaidāmo spēli.

Pārējam no Latvijas atbraukušo cilvēku pulkam paredzēts otrs autobuss. Tā šoferim gan gadās maza ķibele – pret kādu reklāmas stendu tiek izsists logs. To gan ievēro un uzzina vien retais, jo tūlīt pat vietā ir cits autobuss. Arīdzan to uz Belgradu, protams, pavada policijas konvojs.

Lai par kādu basketbola zemi mēs neuzskatītu Serbiju, vismaz spēles priekšvakarā šeit izteiktu basketbola svētku auru neizjust. Lielceļu no lidostas uz pilsētu joprojām rotā plakāti par godu 2021. gada pasaules boksa čempionātam. Belgradā manāms arī atgādinājums par nākamgad gaidāmo pasaules čempionātu vieglatlētikā telpās. Savukārt vecpilsētas naktslokālu īpašnieki cītīgi ievēro noteikumus, kas liedz pēc pulksten 01.00 naktī vērt durvis izslāpušajiem latviešiem, pārliecinājās portāls "Delfi".

Ceturtdienas spēle notiks 1973. gadā celtajā "Hala Pionir" (pēdējos gados jau saukta par Aleksandra Nikoliča halli), kur pārsvarā Serbijas izlase uzņēmusi pretiniekus FIBA "logos". Tajā ietilpstošie astoņi tūkstoši līdzjutēju Covid-19 ierobežojumu gan nemaz nevarēs pulcēties. Tā vietā tribīnēs varētu būt sagaidāmi apmēram divarpus tūkstoši skatītāju. Neviens nešaubas, ka arī divi tūkstoši serbu spēs atstāt cita – piekliegta un piesmēķēta – laikmeta šarmu, taču vismaz augstākā līmeņa jandāliņš Latvijas izlasei izpaliks.

Tas gan nenozīmē, ka šī izlases paaudze zaudētu pārliecību pilnu tribīņu priekšā. Kristera Zorika vārdiem – basketbols sagādā baudu, kad tieši vari apklusināt publiku viesos. Domāju, ka zem šiem vārdiem parakstītos vēl vismaz pāris ar līdzīgu raksturu apveltīti šīs paaudzes basketbolisti. Savukārt Rodionam Kurucam dzinuli vien dod iespēja atlikušo sezonu "Partizan" ģērbtuvēs atgādināt, kurš tad īsti uzvarēja Belgradā.

Taču tāpat piezogas doma, ka līdz ar ierobežojumiem pazūd kaut maziņa daļa no grūti definējamajām Serbijas izlases mājas sienu priekšrocībām. Tām pašām priekšrocībām, kuras varētu atbilst sporta analītikas jomā augstu vērtētajam Tobija Moskovica un Džona Verthaima pētījumam – proti, lielākā mājinieku priekšrocība sportā ir skaļas publikas spiediens uz tiesnešiem.

Sagaidāms, ka tie nebūs tie Balkāni, uz kuriem 2019. gada februārī Latvijas izlase devās ar čārterreisu. Toreiz Melnkalnē līdzjutēji no Latvijas atradās īpaši apsargātā sektorā…

Ar šo liriku, protams, nevajag aizrauties. Lomu spēlēs neskaitāmi citi faktori, un galu galā jāciena arī vēsture un pretinieks. Lai gan šos zaudējumus pārsvarā piedzīvojušas citas paaudzes, statistika ir viennozīmīga – astoņi zaudējumi astoņās spēlēs pret Serbiju, kā arī trīs neveiksmes trijos mačos pret tās priekštecēm (Serbija un Melnkalne, Dienvidslāvija).

Taču pēdējos gados cieš visi, tai skaitā basketbola lielvalstis. Arī Serbija iepriekšējā kvalifikācijas ciklā klupa pret Gruziju un Šveici. Arī klusa "Hala Pionir" pieredzējusi neveiksmes, Itālijas izlasei šovasar "atņemot" mājiniekiem olimpisko ceļazīmi. Un arī Serbijā mediji izvēlas virsrakstos koncentrēties uz trenera Svetislava Pesiča izteikumiem par Eirolīgas spēlētāju klātbūtni (vai precīzāk viņu nespēju pievienoties). Mājinieku sastāvs galu galā nav ne tuvu perfekts.

Basketbola "burbulī" netrūkst pārdomu arī par Latvijas izlases sastāvu. Artūra Žagara palikšana mājās uzskatāma par vismaz mazu, ja ne lielu pārsteigumu. Skaidrs, ka pieaug ne tikai prasības pret Kristeru Zoriku, bet arī kādu no otrajiem numuriem (Rihards Lomažs, Dairis Bertāns, Aigars Šķēle), kuri viņu aizstās saspēles vadītāja pozīcijā. Vismaz augustā Luka Banki šos pienākumus nekautrējās dot Lomažam.

Neoficiāla informācija liecina, ka interesanta loma, iespējams, ieplānota Mārtiņam Laksam, kurš treniņos izcili pierādījis prasmes ilgus nogriežņus nevainojami izpildīt tālmetienus. Varbūt sagaidāmi pāris risinājumi, kuri būs raksturojami kā "ārzemju treneris ar skatu no malas citādi saskata Latvijā pieejamo resursu"? Vien vērts atgādināt, ka izlase pirmo treniņu aizvadīja pirmdien. Gan Banki, gan Pesičs spiesti pieņemt lēmumus ļoti īsā laika sprīdī.

Starp citu, sava veida precedents tomēr jau ir uzstādīts. Leģendārajā "Pionir" hallē uzvaras svinējis gan basketbola klubs "Brocēni" (1999. gads, 89:87 pret "Partizan"), gan basketbola klubs "Ventspils" (2004. gads, 84:82 pret "Crvena Zvezda"). Visas iespējas gāzt arī trešo Serbijas basketbola vērtību.