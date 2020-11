Latvijas sieviešu izlases treneris Gulbis: jāiet uz 'pilnu banku'

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis gaidāmajās Eiropas čempionāta atlases turnīra spēlēs ar eksperimentiem nenodarbosies, koncentrējoties uz divu uzvaru izcīnīšanu, Latvijas Basketbola savienības (LBS) raidījumā "Basketstudija 2+1" atklāja Gulbis.

Lai gan Latvijas izlasei šīs spēles bija jāaizvada izbraukumā, Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) Covid-19 nedrošības dēļ mainīja izspēles formātu, maču organizēšanu katrā apakšgrupā deleģējot vienai valstij. Neskatoties uz mazajām cerībām iegūt sabraukuma rīkošanas tiesības, tās izpelnījās tieši LBS.

Tādējādi nākamnedēļ, 12. un 14. novembrī Latvijas izlase "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā uzņems Vācijas un Horvātijas valstsvienības. Rīgā viesosies arī ceturtā grupas vienība – Ziemeļmaķedonijas izlase.

Par "burbuli" dēvētajā sabraukumā gan būs īpaši piesardzības noteikumi, jo FIBA pacentusies izveidot drošu vidi. Izlašu pārstāvji nevarēs pamest savu viesnīcu vai tikties ar cilvēkiem no nosacītās ārpasaules, piemēram, savas ģimenes locekļiem.

"Katra izlase dzīvos savā stāvā," klāsta Gulbis. "Uz spēlēm un ēdienreizēm katrs ies individuālos laikos. Arī Olimpiskais sporta centrs tiks pārbūvēts, lai būtu tikai viens tunelis, pa kuru uz to doties. Viss būs ļoti droši. FIBA arī no iesaistītajiem prasa maksimālu piesardzību un norobežošanos no ārpasaules."

Šobrīd vēl nav zināms, vai Latvijas valdības noteikumi ļaus spēles apmeklēt līdzjutējiem. Savukārt pašas komandas – kuras "burbulī" dosies svētdien – būs pakļautas īpašiem noteikumiem saistībā ar treniņiem.

"Noteikti izmantosim šo laiku lietderīgi, lai mēs varētu maksimāli maz zālē runāt," atzīst Gulbis. "Treniņprocesam atvēlēta viena stunda no rīta un pusotra stunda vakarā. Pirms treniņa jāizrunā visas lietas video seansā vai konferenču zālē, lai mēs treniņā zinām līdz sīkumiem, kas jādara un nav jāvelta vēlreiz laiks uzdevuma izstāstīšanai."

"Protams, ka arī man būs grūti nedēļu neredzēt savu dēlu un sievu. Nezinu, kā es iztikšu bez dēla. Taču apzinos, ka tā ir Latvijas izlase un kaut kas jāziedo tās labā, lai mēs nokļūtu, kur mēs gribam. Pēc tam vasarā varēsim visi kopā atpūsties un cerēsim, ka situācija būs daudz labāka," par psiholoģisko grūtību faktoru izsakās speciālists.

Jau šobrīd zināms, ka izlasei no sākotnējā kandidātu saraksta nevarēs pievienoties ASV studējošās Digna Strautmane un Aleksa Gulbe. Savukārt vairākas basketbolistes, kuras ikdienā spēlē ārzemēs, vēl nav nonākušas Latvijā. Ar Gulbja vadīto "TTT Rīga" vienību līdz šim trenējusies vienīgi Beļģijas klubā "Castors Braine" spēlējošā Kate Krēsliņa.

Nosauktais kandidātu saraksts ļauj cerēt uz potenciāli visu labāko Latvijas basketbolistu sapulcēšanu. Lai gan vasaras treniņos ar valstsvienību strādāja vairākas gados jaunas spēlētājas, Gulbis uzsver, ka viņām iespēja tiks dota nākotnē.

"Nav noslēpums, ka šobrīd mums jāiet uz "visu banku". Mums vairs nav iespējas kaut ko pārbaudīt vai kādam pierādīt, ka ar jaunajām var spēlēt. Eksperimentu laiks ir beidzies. Mums pavisam vienkārši jāizcīna divas uzvaras. Līdz ar to nolēmu, ka mums jābūt stiprākajā sastāvā un jāspēlē, pēc mūsu redzējuma, šī brīža labākajām spēlētājām," skaidro Gulbis.

"Jaunajām basketbolistēm iespējas tiks dotas pēc tam. Šoreiz ir citādāks, izdzīvošanas cikls. Katrai spēlētājai vasarā izstāstīju savu redzējumu, kā jāprogresē. Ja viņas izpildīs šos nosacījumus un turpinās progresēt, tad arī viņas noteikti tiks pie iespējas pārstāvēt Latvijas valstsvienību," noteica treneris.

Pēc divām kārtām I apakšgrupā Horvātijas izlase izcīnījusi divas uzvaras, Latvijai un Vācijai – pa vienai, Ziemeļmaķedonijai – nevienu. Finālturnīram, kas paredzēts 2021. gada jūnijā Spānijā un Francijā, kvalificēsies deviņu grupu uzvarētājas un piecas labākās otro vietu ieguvējas.

Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm novembrī:

Elīna Babkina (Orenburgas "Nadežda", Krievija), Ilze Jākobsone ("TTT Rīga"), Ketija Vihmane ("Liepāja"/LSSS), Ieva Pulvere, Dinija Sanda Pāvelsone (abas – "TTT Rīga"), Kate Krēsliņa ("Castors Braine", Beļģija), Kitija Laksa ("TTT Rīga"), Paula Strautmane (Pēčas "Pecs", Ungārija), Luīze Šepte ("Latvijas Universitāte"), Anete Šteinberga (Stambulas "Galatasaray: , Turcija), Karlīne Pilābere ("TTT Rīga"), Rūta Stiprā ("Liepāja"/LSSS), Aija Klakocka ("TTT Rīga"), Zenta Meļņika (Upsalas "KFUK-KFUM", Zviedrija), Kristīne Vītola (Miškolcas DVTK, Ungārija), Laura Meldere (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija).