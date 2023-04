'Legalizē militārās agresijas praksi' – LBS un astoņas federācijas nosoda agresrovalstu līdzdalību FIBA darbībā

Latvijas Basketbola savienība (LBS) kopā astoņām citu valstu federācijām nosoda Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju līdzdalību Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) pārvaldes struktūrās un dažādās programmās.

Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas basketbola prezidentu izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka, lai apturētu noziedzīgo karu, tikpat svarīgs, kā pārējā palīdzība, ir nepārprotams starptautiskās sabiedrības signāls, ka brutāla militārā agresija ir nepieņemama.

"Reaģējot uz agresiju, FIBA un tās Eiropas nodaļa (FIBA "Europe") izslēgušas agresorvalstu komandas no starptautiskajiem turnīriem. Rodas iespaids, ka, kara darbībai ieilgstot, FIBA pozīcijas kļūst mazāk principiālas. Tiek akceptēta Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju līdzdalība FIBA pārvaldes struktūrās un dažādās programmās," teikts paziņojumā.

Šo valstu federācijas uzskata, ka šāda iecietība liecina par neizpratni, kā Krievijā un Baltkrievijā darbojas sporta sistēma, kā arī to, kā šajās valstīs sports tiek izmantots politiskiem mērķiem gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. "FIBA un citu starptautisko sporta organizāciju centieni atsaukties uz olimpiskās kustības vērtībām un cilvēktiesībām ir labi domāti, taču praksē šajās valstīs tiek vērtētas kā starptautiskās sabiedrības samierināšanās ar politisko realitāti - faktiski legalizē militārās agresijas praksi," rakstīts paziņojumā.

Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un paustu bezkompromisa pozīciju, šo deviņu valstu basketbola organizācijas atsauca savus pārstāvjus no līdzdalības FIBA "WiLead" programmā, kurā tika uzņemti agresorvalstu pārstāvji. FIBA reakcija, atstājot programmā dalībniekus no Krievijas un Baltkrievijas un šo pārstāvju vietā uzaicinot dalībniekus no citām valstīm, liecinot par deformētu realitātes uztveri, rakstīts paziņojumā.

"Aiz liekulīgiem vārdiem "sports ārpus politikas" tiek maskēts principiālas nostājas trūkums un pilnīga neizpratni par to, ka Krievijas un Baltkrievijas agresija apdraud ne tikai Ukrainu, bet gan demokrātiju Eiropā un visā pasaulē," uzsver organizācijas.

Šo deviņu valstu koalīcija ievērot civilizētās pasaules ētikas normas, solidarizēties ar Ukrainas tautu un līdz Ukrainas demokrātiski ievēlētās valdības akceptētam situācijas noregulējumam panākt Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju izslēgšanu no līdzdalības FIBA programmās, izņemot gadījumus, kad konkrētais pārstāvis ir publiski un nepārprotami paudis militārās agresijas nosodījumu un nav saistīts ar Krievijas/Baltkrievijas militārajām vai represīvajām struktūrām.

Tāpat šo valstu koalīcija aicina FIBA "Europe" vadības vēlēšanās panākt Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju neievēlēšanu valdē un komisijās, kā arī nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas komandu atgriešanos FIBA organizētajās starptautiskajās sacensībās. Gadījumā, ja FIBA un FIBA "Europe" vadība ignorēs šo kopīgo nostāju, valstis atsauks savus pārstāvjus no dalības FIBA programmās.