'Mavericks' treneris Kārlails: nezinu, vai kādreiz esmu redzējis šādu spēli

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails pēc pirmdien izcīnītās uzvaras "play-off" spēlē pret Losandželosas "Clippers" vienību atzina, ka savas trenera karjeras laikā šādu spēles scenāriju nav piedzīvojis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par spīti sastieptai potītei slovēņu basketbolists Luka Dončičs panāca "Mavericks" uzvaru pār pāra favorīti "Clippers".

Jau ziņots, ka Dončičs spēlē sakrāja 43 punktus, 17 atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles un iemeta trīspunktnieku no apmēram deviņiem metriem, dodot "Mavericks" uzvara pagarinājumā ar 135:133 un izlīdzinot rezultātu Rietumu konferences pirmās kārtas sērijā – 2-2.

Tas notika bez otra komandas līdera, savainotā Latvijas spēlētāja Kristapa Porziņģa laukumā pret "Clippers" izciliem aizsardzības spēlētājiem Kavai Lenardu un Polu Džordžu.

Dončičs izmantoja aizsegu, lai izkustinātu no vietas sedzēju Lenardu, saņēma piespēli un četras reizes piesita bumbu pie zemes, pirms izmeta uzvaru nesošu metienu pār Redžija Džeksona rokām. Pēc tam spēlētājs nokļuva komandas biedru apskāvienos.

"Es nevaru izskaidrot savas emocijas. Ne tikai tās, kad bumba nonāca grozā, bet arī tās, kad redzēju, kā visa komanda skrien man pretī," sacīja Dončičs pēc mača. "Tas bija kaut kas īpašs, viena no labākajām sajūtām, kāda man jebkad ir bijusi kā spēlētājam."

"Mēs zinām, ka šis "bērns" ir apjautis dramaturģijas pamatus. Viņš ir izpildītājs un arī lielisks spēlētājs," teica komandas treneris Riks Kārlails. "Viņš ir puisis, kurš dzīvo šādiem brīžiem un ir pilnīgi bezbailīgs."

Dončiča metiens iezīmēja kluba lielāko atspēlēšanos vēsture. Dalasas vienība tika galā ar 21 punkta deficītu otrajā ceturtdaļā, ieguva 12 punktu vadību ceturtajā spēles nogrieznī, bija spiesta spēlēt pagarinājumu un bija iedzinēju lomā pēc Markusa Morisa precīza trīspunktnieka.

"Šis ir mans 18. gads kā galvenajam trenerim šajā līgā," sacīja Kārlails. "Es nezinu, vai kādreiz esmu redzējis spēli, kurā komanda ir cīnījusies tikpat smagi, lai atgrieztos cīņā par uzvaru, noturētos, pārvarētu visas neveiksmes un beigās atrastu veidu, kā uzvarēt."

Visnepiekāpīgākais izrādījās 21 gadu vecais Dončičs. Viscaur sērijas gaitā "Clippers" basketbolisti ir darbojušies fiziski pret Dončiču, kurš piektdien zaudējumā trešajā sērijas spēlē tik smagi sastiepa potīti, ka ģērbtuvēs nokļuva, lecot uz vienas kājas.

"Es zinu, ka viņi mani nesaudzēs, mēģinot mani dabūt ārā no spēles," viņš teica. "Es domāju, ka daru labu darbu, bet man joprojām ir, pie kā strādāt, vienkārši ignorēt to, spēlēt basketbolu un izbaudīt to. Tā kā šodien būs katrā spēlē."

"Mavericks" atspēlēšanās notika trešajā ceturtdaļā, kad Dončičs iemeta sešus no septiņiem metieniem no spēles, padaloties arī ar piecām rezultatīvām piespēlēm. Viņa darbs bija 25 no 35 punktiem ceturtdaļā.

"Viņš redz spēli 6G. Tas nav 5G, tas ir 6G," sacīja Kārlails. "Tas ir cits līmenis ārpus tā, kā to redz vairums cilvēku. To redz tikai ļoti, ļoti īpaši spēlētāji. Šī spēle šodien bija no citas planētas."

"Jūs, puiši, viņu saucat par "Luku Maģisko". Es viņu saucu par "Donu"," saka Dalasas vienības aizsargs Tims Hārdevejs juniors.

Dončičs, kuru galvenokārt sedz Lenards un Džordžs, sērijā vidēji mačā ir sakrājis 31,5 punktus, 10,5 atlēkušās un 9,8 rezultatīvas piespēles ar diviem pēc kārtas "triple-double".

"Luka spēlē fenomenāli," sacīja Džordžs. "Ja tā ir, tas jāatzīst"

"Elias Sports Bureau" ir konstatējis, ka Dončičs pievienojies Oskaram Robertsonam 1963. gadā un Čārlzam Bārklijam 30 gadus vēlāk kā vienīgajiem spēlētājiem, kuri izslēgšanas spēlē ir spējuši iemest vismaz 40 punktus, kā arī sakrāt 15 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. Raidorganizācija ESPN norāda, ka Dončičs un Maikls Džordans 1989. gadā ir vienīgie spēlētāji, kuri iemetuši vismaz 40 punktus un grozu, skanot sirēnai, kad metēja komanda ir zaudētājos.

Savukārt "Mavericks" īpašnieks Marks Kjūbens pēc spēles veica ierakstu savā "Twitter" kontā: "Nemēģiniet salīdzināt viņu ar citiem. Viņš izcērt savu paša ceļu."

Sērijas piektā spēle notiks otrdien.