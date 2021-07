Mazurs: spēlējām lēnu, viņiem parocīgu basketbolu

Latvijas U-19 basketbola izlase Pasaules kausa astotdaļfinālā pret Senegālu demonstrējusi lēnu un kļūdām pārbagātu basketbolu, kas arī liedza sasniegt nākamo "play-off" kārtu, pēc neveiksmes teica galvenais treneris Nikolajs Mazurs.

Jau ziņots, ka Latvijas U-19 basketbola izlase trešdien Latvijā notiekošā Pasaules kausa astotdaļfināla spēlē guva tikai 44 punktus un piekāpās vienaudžiem no Senegālas.

Latvija pretiniekiem piekāpās ar rezultātu 44:57 (11:17, 9:7, 9:14, 15:19) un turpinājumā spēlēs par 9.-16.vietu.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar desmit punktiem bija Vanags, kurš no spēles trāpīja četrus no 17 metieniem, tai skaitā divus no 12 tālmetieniem. Deviņi punkti tika Šulcam, astoņi – Kristianam Feierbergam, kurš trāpīja divus no desmit tālmetieniem, kā arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.

"Sāpīgs zaudējums. Ja bumbu nevar iemest grozā, grūti kaut ko komentēt," skarbs pēc zaudējuma astotdaļfinālā bija Mazurs. "Neizpildījām savu spēles plānu – nebija piespēļu uz āru, kā arī senegālieši labi piesedza groza apakšu. Nebija enerģijas un ātruma. Spēlējām lēnu, viņiem parocīgu basketbolu."

Mazurs norādīja, ka izcīnīt uzvaru liegušas daudzās kļūdas un arī brāķi metienos. Tāpat bijis grūti cīnīties pret komandu, kas ir fiziski spēcīgāka.

"Domāju, ka mums pietrūkst meistarības, lai noslēgtu uzbrukumu tā, kā mēs to plānojām. Tāpat nepieciešama ātra bumbas kustība, pareizi jānolasa bloki, pareizā laikā jāieraujas un arī jāatbrīvojas," dažas no niansēm, kas Latvijas izlases spēlētājiem būtu jāuzlabo, uzskaitīja treneris.

Līdzīgās domās bija arī izlases kapteinis Kristiāns Šulcs.

"Bijām gatavi agresīvam un atlētiskam basketbolam, bet neizdevās viņus nosegt un izcīnīt atlēkušās bumbas. Ļoti daudz centāmies stāties pretinieku ceļā, bet tāpat neizdevās apturēt viņus caurgājienus," vīlies par zaudējumu bija kapteinis Kristiāns Šulcs.

Piektdien Latvijas izlase Rīgā cīņu par 9.-16.vietu sāks pret Dienvidkoreju.

Latvijas U-19 izlase Pasaules kausā spēlē jau ceturto reizi. 1999. gadā izcīnīta devītā vieta, divus gadus vēlāk valstsvienība ierindojās pozīciju zemāk, savukārt 2019. gadā nācās samierināties ar 12. vietu. Pirms trim gadiem Eiropas kadetu čempionātā 2002. gadā dzimušo puišu izlase ieņēma astoto vietu.

Senegālas izlasei šī ir trešā dalības reize Pasaules U-19 kausā. Pirms diviem gadiem izlase cīnījās par 15.-16. vietu, bet 2013. gadā tika klasificēta 13.-16. vietā.