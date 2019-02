Medijs: Dairis Bertāns pievienosies NBA klubam 'Pelicans'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Ņūorleānas "Pelicans" veic nopietnas pārrunas ar Latvijas izlases basketbolistu Dairi Bertānu par līguma noslēgšanu, ziņo ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis, bet medijs "Sportando" vēsta, ka Bertāns jau drīz papildinās Ņūorleānas komandu.

Bertānam pašlaik šī ir otrā sezona Itālijas kluba Milānas "Olimpia" rindās, kura labā viņš vidēji spēlē laukumā pavadījis 14,5 minūtes, izcēlies ar 5,9 punktiem un trāpījis 50,9% trīspunktu metienus.

Tieši ULEB Eirolīgā latviešu basketbolists izcēlies ar izcilu precizitāti. Eiropas stiprākajā klubu turnīrā rūjienietis realizējis 53,6% no saviem tālmetieniem, kas viņam ļauj ieņemt pirmo vietu starp visiem spēlētājiem šo metienu precizitātē.

"Pelicans" vienība trešdien atskaitīja aizsargu Timu Freižeru, kurš atbrīvojis papildu vietu komandas sastāvā, vēsta ESPN. Bertāna līgums ar "Olimpia" paredz, ka basketbolists šāda piedāvājuma gadījumā var pievienoties NBA komandai, ja viņš sekmīgi iziet attiecīgā kluba veselības pārbaudes un saņem brīvlaišanas vēstuli no Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA).

New Orleans is seriously discussing a deal with Euroleague shooter Dairis Bertans, league sources tell @DraftExpress and me. Bertans is older brother of Spurs’ Davis Bertans. Dairis is playing in Italy, shooting 54 percent on three-pointers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2019

Dairis Bertāns pagājušā gada vasarā vienojās par sadarbības turpināšanu ar "Olimpia", pagarinot savu līgumu uz vēl vienu sezonu.

Portāls "Sportando" savukārt ziņo, ka Bertāns nav pievienojies komandai tās izbraukumā uz Krieviju, kur ceturtdien komandai paredzēta Eirolīgas spēle pret "Khimki" vienību. Turklāt latvietis jau esot aizvadījis savu pēdējo treniņu ar itāļu klubu un drīz plānojot papildināt "Pelicans" komandu.

Olimpia Milano is considering Dairis Bertans gone for the New Orleans Pelicans.

The Latvian shooter had his final individual workout in Milano’s facilities today and will soon join New Orleans, I am told — Emiliano Carchia (@Carchia) February 28, 2019

Bertāns NBA tuvumā bijis pāris reizes, divas vasaras piedaloties NBA Vasaras līgas turnīros. Pirms 2014./15. gada sezonas aizsargs pārstāvēja Bostonas "Celtics", trīs spēlēs vidēji atzīmējoties ar 6,7 punktiem. Vasaru vēlāk Bertāna kontā bija 7,4 "ači" spēlē, divos Vasaras līgas turnīros spēlējot Sanantonio "Spurs" sastāvā.

Tieši "Spurs" vienību trešo sezonu pēc kārtas jau pārstāv viņa brālis Dāvis Bertāns. Arī viņš cīnījies par savas līgas precīzākā tālmetēja godu un vairākas reizes sezonas laikā pabijis šī saraksta pirmajā vietā. Šobrīd Bertāns ar 46,9% trāpītiem "trejačiem" ieņem otro vietu NBA.

Pēdējo spēli Milānas komanda aizvadīja 21. februārī, kad Bertāns pārsteidzošā kārtā nedevās laukumā, bet itāļu komanda pieveica Telavivas "Maccabi".

Četras dienas vēlāk latvietis izcēlās ar sešiem punktiem valstsvienības sāpīgajā uzvarā Melnkalnē, kur izlasei bija nepieciešams uzvarēt ar deviņu punktu pārsvaru, lai kvalificētos Pasaules kausam.

Milānas komandas rindās Rūjienā dzimušais basketbolists šosezon 70 procentus no saviem metieniem izpildījis tieši aiz trīspunktu līnijas. Bertāns demonstrējis apbrīnojamu precizitāti, vidēji ar vienu metienu nodrošinot komandai 1,35 punktus.

Dairis Bertans, whom the Pelicans are reportedly pursuing according to @wojespn, has taken over 70% of his shots behind the arc. See @NewstatsEu:https://t.co/tF1uWWu5PC



Here is his shot chart via @lostgps:https://t.co/aaYsy3SB5J pic.twitter.com/3Cnb39BUZG — Positive Residual (@presidual) February 28, 2019

Bertānam šī bijusi jau trešā sezona ULEB Eirolīgā. Tajā viņš debitēja 2016./17. gada sezonā, pārstāvot Stambulas "Darussafaka" komandu. Iepriekš karjeras laikā vidzemnieks pārstāvējis basketbola klubus "Valmiera", "ASK Rīga", BK "Ventspils", "VEF Rīga", kā arī trīs sezonas pavadījis Spānijas klubā "Bilbao Basket".

Ņūorleānas "Pelicans" vienība sezonas gaitā izcīnījusi 27 uzvaras 63 spēlēs un šobrīd ieņem 13. vietu Rietumu konferencē. Līdz izslēgšanas spēlēm un 8. vietā esošajai Losandželosas "Clippers" vienībai tai pietrūkst septiņas uzvaras.

Savukārt Milāna atrodas Itālijas čempionāta priekšgalā un 19 spēļu laikā zaudējuma rūgtumu piedzīvojusi vien divas reizes. ULEB Eirolīgā klubam par vietu izslēgšanas spēlēs vēl jāpacīnās. "Olimpia" pašlaik atrodas 6. vietā un gluži kā pozīciju zemāk esošā Pirejas "Olympiacos", kuru pārstāv Latvijas izlases basketbolisti Jānis Strēlnieks un Jānis Timma, itāļi 23 spēlēs uzvarējuši 12 reizes. Par uzvaru mazāk sasniegusi vācu vienība "Bayern Munich", kas atrodas vietu ārpus labāko astoņnieka.