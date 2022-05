NBA debitantu simboliskajā izlasē pārliecinoši iekļauti Bārnss, Kaningems un Moblijs

Ar maksimālo balsu skaitu šīs sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) debitantu simboliskajā izlasē iekļauti Skotijs Bārnss no Toronto "Raptors", Keids Kaningems no Detroitas "Pistons" un Evans Moblijs no Klīvlendas "Cavaliers".

Mediju pārstāvju balsojumā visi trīs spēlētāji saņēma maksimālos 200 punktus.

Pirmajā "All Rookie" simboliskajā izlasē iekļuva arī Francs Vāgners no Orlando "Magic" (183 punkti) un Džeilens Grīns no Hjūstonas "Rockets" (153 punkti).

Tikmēr otrajā simboliskajā izlasē iebalsoti Herberts Džounss (123 punkti) no Ņūorleānas "Pelicans", Ohlahomsitijas "Thunder" pārstāvis Džošs Gidijs (122 punkti), Bounss Hailands (81 punkts) no Denveras "Nuggets", Čikāgas "Bulls" pirmgadnieks Ajo Dosunmu (75 punkti) un Indiānas "Pacers" debitants Kriss Duarte (52 punkti).

Kā zināms, par šīs sezonas labāko debitantu NBA atzīts pagājušā gada drafta pirmais numurs Bārnss, kas aiz sevis atstāja Mobliju.

Pagājušajā sezonā par labāko debitantu tika atzīts Lamelo Bols no Šarlotas "Hornets".