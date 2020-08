NBA spēles. Kurucs un Porziņģis dodas laukumos. Teksta tiešraide

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) noslēguma turnīra spēles otrdien aizvada Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda un Kristaps Porziņģis ar Dalasas "Mavericks" vienību.

Bruklinas "Nets" klubs ap pulksten 20.40 tiekas ar Milvoki "Bucks" vienību, bet Dalasas "Mavericks" apmēram pulksten 21.40 sāks spēli pret Sakramento "Kings" basketbolistiem.

Noslēgusies 1. ceturtdaļa. "Nets" 40:34 "Bucks"Ceturtdaļas izskaņā Džanans Musa sagrābj atlēkušo bumbu pie pretinieku groza un ar sirēnlauzi noslēdz ceturtdaļu. Mačā pagaidām dominējuši metieni no distances. Bruklinas komanda realizējusi septiņus no 18 trīspunktu metieniem, bet Milvoku basketbolisti – septiņus no 14.

"Nets" 27:28 "Bucks"Kurucs no laukuma stūra trāpa otro tālmetienu! Basketbolistu nomaina pēc 9:21 laukumā pavadītām minūtēm. Cēsnieks pagaidām guvis astoņus punktus, pārtvēris vienu bumbu un divreiz pārkāpis noteikumus.

https://twitter.com/Bucks/status/1290707176135118848

"Nets" 24:28 "Bucks"Kurucs izpilda vēl vienu neprecīzu tālmetienu. Adetokunbo pārejas uzbrukumā atkal "aizlien" garām cēsniekam, gūstot savu 12. punktu.

"Nets" 24:26 "Bucks"Kurucs netrāpa otro izpildīto tālmetienu. Uzbrukumu vēlāk Latvijas basketbolists pa gala līniju aizzogas aiz Adetokunbo muguras, bet viņu ar piespēli atrod Džamals Krofords, kurš tikko uzsācis 20. sezonu NBA karjerā.

"Nets" 22:21 "Bucks"Bruklinas komanda turpina pieturēties pie zonas aizsardzības. Kurucs gan tāpat pietiekami bieži laukumā satiekas ar Adetokunbo.

https://twitter.com/BrooklynNets/status/1290706381222432768

"Nets" 17:16 "Bucks"Izveicīgs Tomasa divsolis ļauj panākt Bruklinas komandai vadību. "Bucks" pieprasa minūtes pārtraukumu. Adetokunbo pagaidām rezultatīvākais mačā ar desmit punktiem.

"Nets" 15:16 "Bucks"Pārejas uzbrukumā Adetokunbo vēlreiz izaicina Kurucu. Cēsnieks cenšas saglabāt pozīciju starp pretinieku un grozu, bet otro reizi spēlē pārkāpj noteikumus. Adetokunbo abus brīvmetienus netrāpa.

"Nets" 11:14 "Bucks"Bruklinas komanda pāriet uz zonas aizsardzību. Hils soda pretiniekus ar tālmetienu. Uzbrukumu vēlāk Kurucam nākas pārkāpt noteikumus pret Hilu.

"Nets" 7:11 "Bucks"Kurucs atkal iet pa apakšu aizsegam. Adetokunbo izmanto šo brīdi, lai vēlreiz trāpītu trejaci. Kurucs atbild ar precīzu trīspunktnieku! Tad aizsardzībā Kurucs aptur Grieķijas basketbolistu, kurš uzdriblē uz kājas.

"Nets" 2:5 "Bucks"Adetokunbo ar gariem sānsoļiem tiek garām Kurucam, gūstot divus punktus no groza apakšas. Pāris uzbrukumus vēlāk Kurucs ar Tomasu pie aizsega mainās, cēsniekam paliekot pret centra basketbolistu Lopezu. Adetokunbo pēc dribla trāpa trīspunktnieku.

Spēle sākusies! "Nets" 0:0 "Bucks"Kurucs zaudē Lopezam centra iemetienā, bet aizsardzībā tomēr segs pagājušā gada MVP Jannisu Adetokunbo.

"Nets" pamatpiecnieks: Tailers Džonsons, Garets Templs, Timotejs Luvavu-Kabaro, Lenss Tomass, Rodions Kurucs."Bucks" pamatpiecnieks: Ēriks Bledso, Džordžs Hils, Kriss Midltons, Jannis Adetokunbo, Robins Lopezs.

Tiesa, arī "Kings" mērķim jābūt tikai un vienīgi uzvarai. Komanda noslēguma turnīrā zaudējusi abos mačos, tādējādi samazinot savas iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs. Par tās līderiem uzskatāmi neticami ātrais saspēles vadītājs Deārons Fokss (20,7 punkti spēlē), "snaiperis" Badijs Hīlds (19,5 punkti) un Serbijas izlases vērtība Bogdans Bogdanovičs (14,6 punkti).

Izcilo sezonas noslēguma turnīra ievadu centīsies turpināt Kristaps Porziņģis, kurš vidēji divos mačos atzīmējies ar 34,5 punktiem un 12 bumbām zem groziem. Viņa pārstāvētā "Mavericks" vienība gan zaudējusi abos mačos. Lai saglabātu iespējas pakāpties augstāk par septīto vietu Rietumu konferencē, šodien noteikti jāpieveic 12. pozīcijā esošā Sakramento "Kings" komanda.

Dažādu iemeslu dēļ "Nets" komandai šodien nevar palīdzēt deviņi (Kairijs Ērvings, Spensers Dinvidijs, Kariss Leverts, Džo Heriss, Kevins Durants, Vilsons Čandlers, Taurīns Prinss, Džerets Alens, Deandrē Džordans) no tās vadošajiem spēlētājiem.

Savukārt pretī esošā "Bucks" komanda iztiks bez Bruka Lupeza un Veslija Metjūza. Tās līderis Jannis Adetokunbo, iespējams, šosezon kļūs par divkārtējo līgas Vērtīgākā spēlētāja apbalvojuma ieguvēju.

Kurucam šī spēle būs īpaša ar to, ka Bruklinas "Nets" centra pozīcijas spēlētāju trūkums mudinājis treneri Žaku Vonu spēli sākt tieši ar cēsnieku pamatpiecnieka centra pozīcijā.

Šodien diviem Latvijas basketbolistiem paredzētas agras NBA spēles. Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" ap pulksten 20.40 tiksies ar Milvoku "Bucks" vienību, kas ieņem pirmo vietu NBA. Savukārt Kristaps Porziņģis un Dalasas "Mavericks" apmēram pulksten 21.40 sāks maču pret Sakramento "Kings" vienību.