NBA spēlētājam ēdiena piegādes dēļ jāsāk jauns karantīnas cikls

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Sakramento "Kings" centra pozīcijas spēlētājs Rišons Holmss nonācis karantīnā pēc NBA noslēguma turnīra bāzes īslaicīgas pamešanas, ko sportists veicis, lai saņemtu sev piegādātu ēdienu, ziņo medijs ESPN.

Holmss pirmdien publicētā paziņojumā teica, ka NBA pilsētiņas teritoriju Orlando pametis netīšām. Šī iemesla dēļ viņam jāpavada papildu desmit dienas karantīnā savā viesnīcas istabā.

"Atvainojos par savu rīcību, un gaidu pievienošanos saviem komandas biedriem, lai cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs," pauda Holmss, kuram karantīnā vēl jāpavada astoņas dienas.

NBA basketbolistiem, pagājušonedēļ ierodoties Orlando, sākotnēji nācies laiku pavadīt savā viesnīcas istabā līdz viņi vairākkārt uzrādīja negatīvus rezultātus koronavīrusa Covid-19 pārbaudēs.

Pilsētiņas pamešanas vai karantīnas neievērošanas gadījumā drošības protokols jāiziet no tā sākuma. Tas paredz sāpīgākas Covid-19 pārbaudes nekā tās, kuras spēlētāji piedzīvo, jau uzturoties Orlando "burbulī", kā arī desmit dienu ilgu karantīnu savā istabiņā.

Karantīnā atkal nonācis arī Hjūstonas "Rockets" basketbolists Bruno Kaboklo, kurš netīšām pametis spēlētājiem atvēlēto telpu.

Savukārt, sākot ar 30. jūliju, spēlētāji par karantīnas noteikumu neievērošanu saņems naudas sodu, kas būs apmēram simtā daļa no viņu algas par katru izlaisto spēli. Piemēram, Holmss par šādu rīcību būtu zaudējis 50 000 ASV dolāru ik maču.

Spēlētāju sociālajā vietnē "Twitter" nosodījusi viņa māte, kas ironizējusi, ka Orlando "burbulis" pametams tikai gadījumā, ja viņš būtu saņēmis viņas gatavotu maltīti.

You only cross the line for your MOMA’s COOKING! AND I WAS NOT IN FLORIDA SIR!! #lol @Rich_Holmes22. Love you baby!