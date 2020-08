NBA zināmi septiņi 'play off' pāri; Porziņģa 'Mavericks' tiksies ar 'Clippers'

Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) pēc trešdienas, 12. augusta, spēlēm Orlando "burbulī" kļuvuši zināmi septiņo no astoņiem pāriem "play off" pirmajā kārtā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā prognozēts, latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā vienība Dalasas "Mavericks" tiksies ar Rietumu konferences otro spēcīgāko komandu Losandželosas "Clippers". NBA apskatnieki norāda, ka pirmajā kārtā šis būs vissaistošākais duelis, jo viena no līgas labākajām aizsardzības komandām "Clippers" tiksies ar vienu no pēdējos gados efektīgāko uzbrukuma komandu "Mavericks".

"Clippers" un "Mavericks" šajā regulārajā sezonā aizvadīja trīs savstarpējos mačus un visos trijos uzvarēja "Clippers".

Savukārt Austrumu konferencē Rodiona Kuruca pārstāvētā vienība Bruklinas "Nets" spēlēs pret pašreizējo čempionvienību Toronto "Raptors". Abu komandu savstarpējos dueļos šajā sezonā trijās no četrām spēlēm uzvarēja pašreizējie NBA čempioni. NBA apskatnieki gan norāda, ka "Nets" labi aizvada mačus Orlando "burbulī", kur uzvarējusi piecas no septiņām spēlēm, turklāt "play off" notiks vienuviet Orlando, tādēādi daudzi dueļi var būt neprognozējami.

Vēl Rietumu konferencē Denveras "Nuggets" tiksies ar Jūtas "Jazz", bet Oklahomas "Thunder" ar Hjūstonas "Rockets". Pagaidām visā līgā no "play off" pāriem nav zināms viens – Rietumu konferences spēcīgākā komanda Losandželosas "Lakers" gaida savu pretinieku. "Play off" pēdējo dalībnieku nāksies noskaidrot "play in" spēlē, un uz dalību tajā šobrīd kandidē Portlendas "Trail Blazers", Memfisas "Grizzlies", Fīniksas "Suns" un Sanantonio "Spurs".

Tikmēr Austrumu konferencē pārējos dueļos Milvoki "Bucks" spēlēs pret Orlando "Magic", Bostonas "Celtics" - pret Filadelfijas "76ers", bet Maiami "Heat" - pret Indianas "Pacers".

NBA regulārā sezona noslēgsies 14. augustā, bet izslēgšanas spēles sāksies 17. augustā.