Oficiāli: Dairis Bertāns pievienojies Timmas pārstāvētajai 'Himki' vienībai

Latvijas izlases basketbolists karjeru turpinās, atgriežoties Eiropā un pievienojoties Maskavas apgabala "Himki" vienībai, kuru pārstāv valstsvienības uzbrucējs Jānis Timma, ziņo klubs.

Basketbolists ar klubu vienojies par divu gadu ilgu sadarbību.

"Esmu priecīgs pievienoties "Himki" klubam un spēlēt pie trenera Rima Kurtinaiša. Jau esmu strādājis ar viņu "VEF Rīga" komandā, kur treneris paveica ļoti daudz, lai attīstītu manu karjeru. Prieks pārstāvēt tik stipru komandu un palīdzēt tai tiekties pēc lieliem mērķiem," klubs savā oficiālajā paziņojumā citējis Bertānu.

Vidzemnieks pie Kurtinaiša spēlēja 2010./2011. gada sezonas laikā, kad lietuvietis bija "VEF Rīga" komandas galvenais treneris.

"Pazīstu Dairi ļoti sen, kopš laika, kad viņš no "Ventspils" pārnāca pie manis uz VEF. Toreiz viņu pārveidoju no uzbrūkošā aizsarga par saspēles vadītāju, kas abām pusēm bija veiksmīgs lēmums. Dairis guva jaunu pieredzi, labāk iemācījās pārredzēt laukumu un saprast spēli – tas viņam deva impulsu attīstīt savu karjeru. Viņu šobrīd redzu kā uzbrūkošo aizsargu, tomēr garas sezonas laikā neviens nav pasargāts no savainojumiem, tāpēc viņš varētu arī uzņemties saspēles vadītāja lomu. Dairis ir labs snaiperis, apveltīts ar ātrumu un spēcīgu raksturu. Kopā ar Jāni Timmu viņi ir īsti cīnītāji," komandas papildinājumu komentēja Kurtinaitis.

Jau vēstīts, ka no Bertāna līguma atteikusies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Ņūorleānas "Pelicans", kuras rindās rūjienietis noslēdza 2018./2019. gada sezonu.

Aizsargs NBA komandai no Milānas "Olimpia" vienības pievienojās marta sākumā, bet līgā paspēja aizvadīt 12 spēles, kurās kopā izcēlās ar 34 punktiem jeb 2,8 "ačiem" vidēji spēlē.

Sezonas ievadā latvietis aizvadīja 41 spēli "Olimpia" komandas rindās, vidēji mačā atzīmējoties ar 5,9 punktiem un 50,9% precizitāti no trīspunktu metienu distances. Tieši ULEB Eirolīgas spēlēs Bertāns spēja realizēja 53,6% tālmetienu, kas viņam deva pirmo vietu precīzāko trīspunktu metienu izpildītāju sarakstā.

Bertāns vēl jūnijā pauda vēlmi doties uz NBA Vasaras līgu, lai cīnītos par vietu "Pelicans" sastāvā, ja tādu iespēju būtu devusi kluba vadība, tomēr vidzemnieks sacensībām netika pieteikts.

Aizvadītajā sezonā no Pirejas "Olympiakos" vienību uz "Himki" klubu tika izīrēts Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma, kurš šovasar ar komandu vienojies par sadarbību uz nākamajām divām sezonām. Klubs iekļūstot VTB Vienotās līgas finālsērijā, arīdzan nodrošinājis sev vietu 2019./2020. gada ULEB Eirolīgas sezonā.