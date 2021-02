Pau Gasols atgriežas Barselonā un spēlēs kopā ar Šmitu

Spānijas basketbola leģenda Pau Gasols 40 gadu vecumā atgriezīsies savā dzimtajā klubā "Barcelona", kur spēlēs kopā ar latvieti Rolandu Šmitu.

Runas par izcilā spāņu basketbolista atgriešanos Katalonijas klubā izskanēja jau pagājušajā nedēļā, tomēr pats Gasols to noliedza.

1998. gadā Gasols uzsāka profesionālo karjeru "Barcelona", bet tad pārcēlās uz NBA, kur 18 sezonās pārstāvēja Memfisas "Grizzlies", Losandželosas "Lakers", Čikāgas "Bulls" Sanantonio "Spurs" un Milvoki "Bucks". 2019. gada pavasarī viņš guva kājas traumu, pēc kuras tā arī nav spēlējis.

Visticamāk, NBA apritē Gasols neatgriezīsies, bet viņš vēlas vasarā vēl piedalīties Tokijas olimpiskajās spēlēs, tāpēc pieņēmis sava dzimtā kluba piedāvājumu, lai atgūtu sportisko formu.

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/6CewIY2Bil