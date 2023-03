Porziņģim 22 punkti un deviņas atlēkušās bumbas 'Wizards' zaudējumā NBA spēlē

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 22 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas Vašingtonas "Wizards" komandas zaudējumā savā laukumā.

Vašingtonas "Wizards" piekāpās Atlantas "Hawks" ar 107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29), otro reizi triju dienu laikā zaudējot šai komandai.

Porziņģis laukumā bija 31 minūti un 53 sekundes, realizējot piecus no 11 divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Latvieša kontā arī viena pārķerta bumba, divi bloķēti metieni, divas kļūdas, četras personiskās piezīmes, kā arī +/- rādītājs +2.

Rezultatīvāks par Porziņģi "Wizards" rindās ar 27 punktiem bija vien Bredlijs Bīls.

Viesu rindās 28 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles Treja Janga kontā, bet 18 punktus guva Deandrē Hanters.

"Wizards" ar 31 uzvaru 67 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Hawks" ar bilanci 34-33 ir divas pozīcijas augstāk.

Svētdien "Wizards" izbraukumā tiksies ar Filadelfijas "76ers".