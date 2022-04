Porziņģim karjeras rekorda atkārtojums un iespaidīgs 'double double'; Bertāns realizē trīs trejačus

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlēs trešdien, 6. aprīlī, ar "double double" izcēlās Kristaps Porziņģis, bet citā mačā trīs tālmetienus realizēja Dāvis Bertāns.

Porziņģis kārtējā mačā guva 26 punktus un izcīnīja 18 atlēkušās bumbas, kas ir viņa NBA karjeras rekorda atkārtojums, bet Vašingtonas "Wizards" ar 103:118 (31:40, 34:27, 18:28, 20:23) piekāpās Atlantas "Hawks". Liepājnieks līdz šim divās spēlēs 2019. gada decembrī un 2021. gada martā bija izcīnījis 18 atlēkušās bumbas, bet tagad atkārtoja šo personisko rekordu.

Liepājnieks nospēlēja 32:21 minūtes, realizēja četrus no astoņiem tālmetieniem, četrus no astoņiem divpunktu metieniem un arī sešus no septiņiem sodiņiem. Viņa kontā vēl arī četras rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni un viena pārtverta piespēles, kā arī trīs kļūdas un trīs personiskās piezīmes.

"Wizards" visu otro puslaiku bija iedzinējos, bet pēdējā ceturtdaļā "Hawks" pārsvars tikai uz brīdi bija mazāks par desmit punktiem. ASV galvaspilsētas komandas rindās Porziņģis bija izteikts spēles uzbrukuma līderis, bet vēl pa 12 punktiem guva Korejs Kisperts un Daniels Gefords. "Hawks" rindās 30 punkti un 11 rezultatīvas piespēles Trē Jangam, bet Danilo Galināri guva 26 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.



Citā mačā Dāvis Bertāns guva deviņus punktus, palīdzot Dalasas "Mavericks" ar 131:113 (32:34, 33:24, 34:28, 32:27) pieveikt Detroitas "Pistons".

Rūjienietis laukumā bija 12:27 minūtes, realizēja trīs no pieciem tālmetieniem, bet kļūdījās vienīgajā divpunktu metienā. Vēl viņa kontā divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un viena personiskā piezīme.

"Mavericks" praktiski visu cīņu kontrolēja spēles gaitu un beigās svinēja itin drošu uzvaru. Uzvarētājiem tuvu "triple double" bija Luka Dončičs, kurš guva 26 punktus, izdarīja 14 rezultatīvas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet 24 punktus guva Džalens Bransons. "Pistons" labā 25 punktus guva Keids Kanighems, bet Aizija Stjuarts guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 50 uzvarām un 30 zaudējumiem ieņem ceturto vietu, bet Austrumu konferencē "Wizards" ar 35 uzvarām 80 spēlēs ir 11. vietā un nepiedalīsies izslēgšanas turnīrā.