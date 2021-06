Porziņģim septiņi punkti, 'Clippers' sērijā panāk izlīdzinājumu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva septiņus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences ceturtdaļfināla sestajā spēlē, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" piedzīvojot zaudējumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mavericks" mājās ar 97:104 (28:26, 17:22, 32:25, 20:31) piekāpās Losandželosas "Clippers", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca neizšķirtu 3-3.

Porziņģis nospēlēja 30 minūtes un 58 sekundes, un to laikā guva septiņus punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Viņš iemeta divus no četriem divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem. Tāpat liepājnieks trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, tikpat reizes pārtvēra bumbu, reizi bloķēja metienu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā guva par diviem punktiem vairāk nekā zaudēja.

Luka Dončičs iekrāja 29 punktus, astoņas bumbas zem groziem un 11 rezultatīvas piespēles, kamēr vēl 23 punktu pievienoja Tims Hārdevejs juniors. Losandželosas vienībā 45 punkti un sešas atlēkušās bumbas Kavai Lenardam, Redžijam Džeksonam 25 punkti un deviņas bumbas zem groziem, taču Pols Džordžs atzīmējās ar 20 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespelēm.

"Mavericks" pēdējo ceturtdaļu sāka ar četru punktu pārsvaru, bet jau pēc nepilnām divām spēlētām minūtēm Džordžs bija panācis neizšķirtu 77:77. Pēdējās piecās minūtēs, kad rezultāts jau bija 85:90, laukumā devās Porziņģis, kurš uzreiz pārtvēra bumbu, bet komandas biedriem īsi pēc tam gūt grozu neizdevās.

Nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām liepājniekam neizdevās bumbu triekt grozā no augšas, savukārt, sākoties pēdējai minūtei, "Mavericks" pēc vairākiem neprecīziem metieniem jau bija iedzinējos ar 90:100. 4,1 sekundi līdz spēles beigām Porziņģis nesekmīgi izpildīja tālmetienu, bet Dalasas komanda nespēja atspēlēties un piedzīvoja zaudējumu.

Zīmīgi, ka šajā sērijā nevienai no komandām savā laukumā uzvaru vēl nav izdevies izcīnīt.

Svētdien tiks aizvadīta sērijas izšķirošā spēle.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.