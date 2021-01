Porziņģim spilgtas epizodes zem groziem 'Mavericks' zaudējumā Tampā

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien bija rezultatīvākais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" spēlētājs mačā, kurā vienība izbraukumā piekāpās Toronto "Raptors" basketbolistiem.

"Mavericks" ar rezultātu 93:116 (18:22, 29:25, 25:34, 21:35) zaudēja "Raptors" komandai, kura šogad Covid-19 ceļošanas ierobežojumu dēļ bāzēta ASV pilsētā Tampā, nevis Kanādā.

Porziņģis nospēlēja 31 minūti un 53 sekundes, sakrājot 23 punktus (6/9 divpunktu metienos, 2/5 trīspunktu metienos, 5/7 soda metienos), deviņas atlēkušās bumbas, vienu rezultatīvu piespēli un divus bloķētus metienus. Kurzemnieka otrais bloķētais metiens kļuva par 500. bloku viņa NBA karjerā. Basketbolists arī divreiz pārkāpa noteikumus un vienreiz kļūdījās.

Centra pozīcijas spēlētājs jau mača pirmajās minūtēs guva komandas rezultatīvākā spēlētāja statusu. Basketbolists pielaboja atlēkušo bumbo, triecot to grozā, realizēja trīspunktnieku, kā arī trāpīja pustālo metienu. Tomēr "Mavericks" vienība nesekmīgi spēlēja uzbrukumā, bet ceturtdaļas izskaņā pēc negaidīta dusmu izplūduma no spēles tika izmests komandas galvenais treneris Riks Kārlails.

"Raptors" vadību uzturēja arī praktiski viscaur otrajai ceturtdaļai, Porziņģim vienubrīd ar precīzu tālmetienu ļaujot viesiem no deviņu punktu liela deficīta pietuvoties līdz sešu punktu atstatumam. Puslaika izskaņā rezultāts jau bija neizšķirts – 47:47.

Iespējams, skaistākais spēles nogrieznis Porziņģim padevās trešās ceturtdaļas laikā, kad basketbolists divus uzbrukumus pēc kārtas izcēlās ar "slam dunk" pēc Luka Dončiča piespēlēm, bet tūlīt pēc tam bloķēja Ogugua Anunobija triecienu grozā no augšas.

Neierasti kluss gan bija pats Dončičs, kurš pirmo trīs ceturtdaļu laikā guva 14 punktus un izmeta tikai desmit metienus no spēles. Brīžiem slovēnis tika veiksmīgi izslēgts no uzbrukuma, četriem "Raptors" spēlētājiem sedzot zonas aizsardzību, bet vienam basketbolistam individuāli "pieskatot" Dončiču.

Doncic still has only attempted 10 field goals with 3:50 left in the game. Part of it might have been unselfishness after his comments yesterday. Raptors box-and-one defense also had a huge part in it. Luka tried to let the other guys play 4-on-4. pic.twitter.com/OQvEIeRS3G