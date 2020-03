Porziņģis ar 26 punktiem kaldina 'Mavericks' panākumu

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē demonstrēja daudzpusīgu sniegumu, gūstot 26 punktus, kas palīdzēja viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" izcīnīt pārliecinošu uzvaru.

"Mavericks" savā laukumā ar 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31) pieveica Memfisas "Grizzlies". Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 29 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā guva 26 punktus, grozā raidīdams piecus no desmit divpunktu un četrus no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš četrās no piecām reizēm bija precīzs uz soda līnijas.

Basketbolists arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, tikpat reizes bloķēja pretinieku metienus, pārtvēra trīs piespēles, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, kamēr "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 38 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs.

Latvijas basketbolistam šī bija jau piektā spēle pēc kārtas, kurā viņš guvis vismaz 20 punktus un izcīnījis desmit atlēkušās bumbas. Šis sportistam ir karjeras labākais sniegums. Bez Porziņģa šādu sniegumu šosezon demonstrējuši vien tikai pieci basketbolisti.

Aiz latvieša otrs rezultatīvākais "Mavericks" komandā bija Luka Dončičs, kurš iekrāja 21 punktu un sešas rezultatīvas piespēles. Pretējā laukuma pusē 15 punktus iemeta Dilons Brukss, bet par vienu mazāk guva Jonass Valančūns, kura rēķinā arī 11 bumbas zem groziem.

Porziņģis pēdējās piecās spēlēs vidēji guvis 30 punktus, izcīnījis 12,2 atlēkušās bumbas, 2,8 reizes rezultatīvi piespēlējis, kā arī 3,6 reizes bloķējis metienus. Basketbolists metienus no spēles izpildījis ar 49,5% precizitāti.

"Mavericks" vienības spožo sniegumu aizēnoja Seta Karija trauma. Basketbolists savainoja kreiso potīti un spēli neaizvadīja līdz galam. Nākamā spēle Dalasas komandai paredzēta svētdien, mājās uzņemot Indiānas "Pacers". Ar 39 uzvarām 64 spēlēs "Mavericks" Rietumu konferencē ieņem septīto vietu. Tikpat panākumu ir arī divas vietas augstāk esošajām komandām - Oklahomasitijas "Thunder" un Hjūstonas "Rockets".