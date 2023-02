Porziņģis ar fantastisku sniegumu pārtrauc 'Wizards' zaudējumu sēriju

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz ceturtdienu iemeta 36 punktus un palīdzēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Vašingtonas "Wizards" pārtraukt trīs zaudējumu sēriju.

"Wizards" savu skatītāju priekšā ar 118:104 (32:31, 29:30, 27:15, 30:28) pieveica Šarlotas "Hornets".

Latvietis ar 36 punktiem bija šīs spēles rezultatīvākais basketbolists, 18 punktus viņš guva trešajā ceturtdaļā, kad "Wizards" veica izšķirošo izrāvienu. Tik daudz punktu vienā ceturtdaļā viņš savā karjerā vēl nebija iemetis.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes, kuru laikā realizēja piecus (5/8) divpunktniekus, astoņus (8/14) tālmetienus un divus (2/3) soda metienus. Astoņi iemesti trejači ir atkārtots latvieša karjeras rekords - to viņš pirmo reizi sasniedza 2021. gada februārī, tobrīd vēl pārstāvot Dalasas "Mavericks".

Tāpat Latvijas basketbolista kontā deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, viena kļūda un divas piezīmes. Viņa +/- rādītājs bija +12, kas kopā ar Bredliju Bīlu bija dalīts labākais mačā.

36 points

9 rebounds

8 threes

Kristaps Porzingis showed out in the Wizards W. pic.twitter.com/OOIjNBPO5U