Porziņģis gūst 23 punktus un sekmē 'Mavericks' pārliecinošu pirmo uzvaru NBA 'play-off'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas otrajā mačā guva 23 punktus un palīdzēja Dalasas "Mavericks" gūt pirmo uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mavericks" basketbolisti ar rezultātu 127:114 (29:25, 32:31, 37:29, 29:29) pārspēja Losandželosas "Clippers", tādējādi izlīdzinot rezultātu Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā 1-1.

Porziņģis aizvadītajā mačā laukumā pavadīja 36 minūtes, lai arī atkal pirms spēles bija bažas par viņa iespējamo dalību savainojumu dēļ. Latvietis guva 23 punktus, realizējot sešus no astoņiem soda metieniem, četrus no deviņiem divpunktu metieniem un trīs no četriem tālmetieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, četras piezīmes, divas kļūdas un +/- koeficients +11.

Luka Dončičs "Mavericks" sastāvā izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām piespēlēm, 17 punktus guva Tims Hārdevejs, 16 punkti Trejam Bērkam, savukārt 15 un 13 punktus pievienoja attiecīgi Sets Karijs un Bobans Marjanovičs.

"Clippers" rindās 35 punktus guva Kavai Lenards, kurš izcīnīja arī 10 atlēkušās bumbas, 23 punktus pievienoja Lū Viljamss, bet pa 14 punktiem guva Pols Džordzš (arī 10 atlēkušās bumbas) un Markuss Moriss, ar kuru pirmajā spēlē saķērās Porziņģis.

Stabilus pamatus uzvarai "Mavericks" ielika trešajā ceturtdaļā, kad veica 14:4 izrāvienu, kas ļāva panākt rezultātu 98:85, bet ceturtajā ceturtdaļā pārsvars pieauga līdz pat 18 punktiem. Šo deficītu "Clippers" vienībai neizdevās atspēlēt.

"Mavericks" basketbolisti izcīnīja savu pirmo uzvaru NBA izslēgšanas spēlēs kops 2016. gada. Tāpat tā Dalasas komandai bija pirmā uzvara pār "Clippers" šīs sezonas piecās tikšanās reizēs.

Losandželosas komandai šajā mačā nācās iztikt bez pamatsastāva saspēles vadītāja Patrika Beverlija, kuram savainots apakšstilbs.

Sērijas trešā spēle paredzēta sestdien, 22. augustā, pulksten 04:00 pēc Latvijas laika.

Kā zināms, NBA sezonas izšķirošās spēles risinās Orlando, kur basketbolisti ir izolēti no pārējās pasaules un dzīvo savā "burbulī", lai izvairītos no riska saslimt ar Covid-19.