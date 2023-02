Porziņģis gūst 38 punktus, bet neglābj 'Wizards' no zaudējuma 'Nets' komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien izcēlās ar 38 gūtiem punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, taču ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda izcīnītu uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Wizards" viesos ar rezultātu 123:125 (44:25, 29:30, 26:37, 24:33) zaudēja Bruklinas "Nets" komandai.

Viesi šajā mačā nenosargāja 23 punktu pārsvaru. Dienu iepriekš, kad Porziņģis guva 32 punktus, Vašingtonas vienība nenosargāja vadību ar 20 punktiem un ar 116:124 piekāpās Portlendas "Trail Blazers". ESPN statistika liecina, ka "Wizards" pēdējo 25 gadu laikā ir pirmā komanda, kas divās dienās pēc kārtas izlaidusi no rokām vismaz 20 punktu pārsvaru un piedzīvojusi zaudējumus.

Savā sezonas otrajā rezultatīvākajā spēlē Porziņģis laukumā pavadīja 32 minūtes un 49 sekundes, grozā raidot septiņus no 15 divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un 12 no 13 soda metieniem. Pie rezultāta 115:114 nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Porziņģis sestās piezīmes dēļ atstāja laukumu.

Liepājnieks arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus un pieļāva piecas kļūdas. "Wizards" ar latvieti laukumā iemeta par trīs punktiem vairāk nekā ielaida.

Rezultatīvi viesiem spēlēja arī Deni Avdija, kurš guva 23 punktus, 18 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Montem Morisam, bet desmit punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Daniels Gefords. Potītes savainojuma dēļ priekšlaicīgi spēle noslēdzās Kailam Kuzmam.

"Nets" komandā ar 44 punktiem izcēlās Kems Tomass, kurš, tāpat kā 29 punktus guvušais Edmonds Samners, aizvadīja karjeras rezultatīvāko spēli. Niks Klekstons piebalsoja ar 15 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām.

Mājiniekiem savainojumu dēļ nevarēja palīdzēt Kevins Durents un Kairijs Ērvings, kurš šonedēļ pieprasīja aizmainīt viņu uz citu komandu.

"Wizards" ar 24 uzvarām 52 mačos ieņem 11.vietu Austrumu konferencē, kur "Nets" ar 32 uzvarām tikpat mačos ir ceturtajā pozīcijā.

Nākamo spēli Vašingtonas basketbolisti aizvadīs pirmdien, kad ar spēli pret Klīvlendas "Cavaliers" sāks trīs mājas spēļu sēriju.

Citā mačā, spēlējot bez latvieša Dāvja Bertāna un komandas līdera Lukas Dončiča, Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 119:113 (40:23, 33:35, 29:28, 17:27) atzina pašreizējās NBA čempiones Goldensteitas "Warriors" pārākumu.

Bertāns pēc ikra muskuļa traumas laukumā neatgriezīsies, visticamāk, līdz NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukumam. Papēža traumu guvušais Dončičs nepiedalīsies arī pirmdienas mačā Soltleiksitijā, bet pēc tam tiks vērtēts slovēņa veselības stāvoklis.

"Mavericks" komandā ar 25 punktiem rezultatīvākais bija Spensers Dinvidijs, 22 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors, bet 18 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Dorianam Finnijam-Smitam.

Kājas savainojuma dēļ trešajā ceturtdaļā mačs priekšlaicīgi noslēdzās "Warriors" līderim Stefenam Karijam, kurš guva 21 punktu, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. Rentgena izmeklējumā nebija iespējams precīzi noteikt savainojumu, tāpēc Karijam tiks veikta arī magnētiskā rezonanse.

"Mavericks" ar 28 uzvarām 54 spēlēs ir sestā Rietumu konferencē, kur "Warriors" ar 27 panākumiem 53 cīņās ir pozīciju zemāk.

Pirmdien dalasieši viesosies pie Jūtas "Jazz".