Porziņģis: komandas medicīniskie darbinieki bija piesardzīgi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas "Wizards" medicīniskie darbinieki nav sasteiguši Kristapa Porziņģa debiju savas jaunās komandas rindās, pēc spēles atzina liepājnieks.

Ziņots, ka "Wizards" vienība ar rezultātu 133:123 svētdien pieveica Indiānas "Pacers" komandu. Porziņģa spēles laiku ietekmēja minūšu ierobežojums, bet basketbolists tāpat atzīmējās ar 25 punktiem 21 minūtē.

"Galvenais faktors bija tas, ka, šeit nokļūst, uzreiz jutos komfortabli," pēc spēles atzina Porziņģis. "Cilvēki mani sagaidīja ar atvērtām rokām. Uzreiz sāku strādāt. Esmu priecīgs beidzot atgriezties laukumā un tikt pie darba augļiem."

Basketbolists laukumā nebija devies kopš 29. janvāra, bet uz "Wizards" vienību tika aizmainīts 10. februārī. Medija "NBC Sports" žurnālists Kriss Millers atklāja, ka Porziņģis laukumā vēlējies doties jau iepriekš, taču klubs viņa atgriešanos nav sasteidzis. Par šīm ilgajām gaidām Millers arī vaicāja pašam sportistam.

"Tā ir smagākā daļa. Esmu labās rokās. Medicīniskie darbinieki ir piesardzīgi un pārliecinās, ka esmu vesels un varu būt laukumā ilgu, ilgu laiku. Tas ir mūsu mērķis, un strādāju katru dienu, lai to piepildītu," smaidīgs noteica Porziņģis, kurš sarunas laikā neslēpa sajūsmu pārstāvēt 'Wizards" komandu.

Latvietis astoņus no 25 punktiem guva ar soda metieniem. Viņš tikai ceturto reizi divās sezonās izpildīja vismaz desmit soda metienus. Trāpīto brīvmetienu nozīmi uzsvēra arī Porziņģis.

"Jutos labi. Spēles sākumā izpildītie soda metieni ļāva man dabūt labu ritmu. No tā brīža jau viss šķita dabiski. Visi mani atrada ar piespēlēm. Puiši bija izcili," teica Porziņģis. Basketbolists arī atzina, ka ar pārējo komandu nav pat īsti kopā trenējies, tāpēc viņu īpaši priecē uzreiz atrastā sapratne laukumā.

Liepājnieka nozīmi komandai uzsvēra viens no tās līderiem Kails Kuzma, kurš svētdien guva 23 punktus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles. Tieši viņš asistēja Porziņģim spēles pirmajos punktus, kad liepājnieks ar vienu roku noķēra bumbu un uzreiz no gaisa to novirzīja grozā.

"Tas bija fenomenāli. Komandas nevar sūtīt papildu spēlētājus manā virzienā, jo mums ir vēl viens puisis, kurš ļoti apdraud aizsardzību. Viņš ir tik daudzpusīgs," par jauno komandas biedru izteicās uzbrucējs.

Kristaps Porzingis's first basket as a Wizard comes on a tip in from Kyle Kuzma pic.twitter.com/mEhofFXTag — Hoop District (@Hoop_District) March 6, 2022

"Wizards" ar 29 uzvarām 63 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē. Līdz desmitajā pozīcijā esošajai "Hawks" komandai (31-32) un vietai "play-in" turnīrā Vašingtonas komandai pietrūkst divas uzvaras.