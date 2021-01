Porziņģis nervozā spēlē Milvokos netrāpa iespējamu metienu par uzvaru

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien varēja izraut Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Dalasas "Mavericks" panākumu pret Milvoku "Bucks" vienību, bet svarīgā brīdī netrāpīja trīspunktu metienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mavericks" ar rezultātu 109:112 (23:30, 24:25, 34:29, 28:28) piekāpās "Bucks" vienībai, Kristapam Porziņģim aizvadot otro spēli šosezon.

Porziņģis laukumā pavadīja 29:00 minūtes, kuru laikā kurzemnieks guva 15 punktus (4/12 divpunktu metienos, 2/7 trīspunktu metienos, 1/2 soda metienos), savāca desmit atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, bet četras reizes kļūdījās.

Lai gan liepājnieks spēli uzbrukumā uzsāka ar divām kļūdām, viņa pirmais precīzais metiens ļāva Dalasas vienībai panākt rezultātu 10:6. Centra pozīcijas basketbolists ceturtdaļas turpinājumā realizēja arī tālu trīspunktnieku, tomēr "Mavericks" komanda nespēja rast atbildes Milvoku vienības uzbrukumam – pēc pirmajām 12 minūtēm rezultāts 23:30.

Problēmas aizsardzībā turpinājās arī nākamajā ceturtdaļā. Jannis Adetokunbo tās ievadā pāris reizes veiksmīgi tika līdz groza apakšai, bet Bruks Lopezs izpildīja precīzus pustālos metienus. Viesi uz brīdi spēja pietuvoties līdz divu punktu deficītam, bet "Bucks", trāpot divus tālmetienus pēc kārtas, puslaiku noslēdza vadībā ar 47:55.

Ceturtdaļa neveiksmīga bija Porziņģim, kuram protokolā tika ierakstīti seši neprecīzi metieni no spēles. Taču divi no tiem tika atzīmēti, basketbolistam cenšoties pa taisno grozā raidīt atlēkušo bumbu, bet viens bija metiens no laukuma vidus puslaika izskaņā.

Otrā puslaika sākumā Porziņģis trieca bumbu garām grozam, bet jau ceturto piezīmi guva divkārtējais līgas vērtīgākais spēlētājs Adetokunbo. Milvoku komanda, pārsteidzoši veiksmīgi cīnoties zem Dalasas vienības groza, gan spēja uzturēt pārsvaru bez sava līdera, bet ceturtdaļas izskaņā Latvijas basketbolista tālmetiens ļāva sadeldēt viesu deficītu līdz -1.

Ceturto ceturtdaļu liepājnieks uzsāka, trāpot trīs pustālos pēc kārtas, kamēr Adetokunbo turpināja vajāt neveiksmes no soda metienu līnijas – Grieķijas basketbolists realizēja tikai vienu no desmit brīvmetieniem.

Cīņa bija sīva viscaur otrajam puslaikam, bet trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Džeimss Džonsons pēc Lukas Dončiča piespēles panāca vadību "Mavericks" basketbolistiem. Atbildi parādā nepalika Kriss Midltons, kurš trāpīja divus tālmetienus pēc kārtas – 105:109.

Nepilnas divas minūtes pirms spēles beigām laukumā atgriezās arī Porziņģis. Dončičs deficītu sadeldēja līdz -2, bet izšķirīgajā uzbrukumā Dalasas klubs divreiz meta grozam garām, otro raidījumu trīs punktu vērtībā izpildot tieši Porziņģim.

Luka appeared frustrated after the Mavs weren't able to get a bucket. pic.twitter.com/TmUmIFl7eo — ESPN (@espn) January 16, 2021



Lopeza soda metiens deva mājiniekiem trīs punktu pārsvaru, bet spēle noslēdzās ar neprecīzu Lukas Dončiča metienu no savas laukuma puses. Jāmin, ka Slovēnijas basketbolists bija manāmi neapmierināts par iepriekšējo komandas uzbrukumu, kurā viņš pie bumbas netika.

Dalasas komandas rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un deviņām bumbām zem groziem bija Luka Dončičs, bet 22 punkti bija Tima Hārdaveja kontā. Uzvarētāju labā 31 punktu guva Adetokunbo, bet 25 punktus sakrāja Midltons.

"Mavericks" ar sešiem panākumiem 11 mačos ieņem sesto vietu Rietumu konferencē, bet "Bucks" komandai deviņas uzvaras 13 spēlēs dod otro vietu Austrumos.

Dalasas "Mavericks" komandai Covid-19 protokola dēļ joprojām nevarēja palīdzēt Džeilans Bransons, Maksimilans Klebers, Dorians Finijs-Smits, Dvaits Pauels un Džošs Ričardsons.

Nākamo spēli Dalasas klubs aizvadīs svētdien, mājās uzņemot Čikāgas "Bulls" vienību.