Porziņģis par spēles izskaņu: man nevajadzēja sasteigt metienu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" zvaigzne Kristaps Porziņģis pēc piektdien piedzīvotā zaudējuma atzina, ka mazliet sasteidzis trīspunktu metienu, kas varēja atnest uzvaru viņa pārstāvētajai komandai, sarunā ar medijiem izteicās liepājnieks.

Jau ziņots, ka "Mavericks" komanda piektdien ar rezultātu 109:112 piekāpās spēcīgajai Milvoku "Bucks" komandai. Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis aizvadīja otro spēli šosezon, atzīmējoties ar 15 punktiem un desmit bumbām zem groziem.

Spēles laika ierobežojums vēl trešdien ļāva viņam sezonas debijas spēlē laukumā pavadīt 21 minūti, bet pret "Bucks" komandu Porziņģis laukumā jau bija 29 minūtes.

"Fiziskā ziņā jūtos labi. Pēc pagājušās spēles biju diezgan svaigs. Esmu pārsteigts, ka spēlēju tik daudz minūšu. Būtu bijis labāk, ja es zinātu, ka spēlēšu tik daudz. Tad es būtu bijis mierīgāks. Šķiet, ka joprojām cenšos atrast ritmu un to, kā pieņemt pareizos lēmumus. Esmu mazliet vīlies par savu sniegumu šodien. Uzvara noteikti izslīdēja no mūsu rokām," pēc mača atzina Porziņģis.

Centra pozīcijas spēlētājs arī neslēpa, ka viņam vēl jāatrod pareizais balanss starp agresīvu spēli un uzbrukšanu pareizajos brīžos: "Vēlos uzņemties atbildību par šo zaudējumu," atzina kurzemnieks, kurš realizēja sešus no 19 metieniem no spēles.

Pietiekami zīmīgs brīdis pienāca apmēram 13 sekundes pirms spēles beigām, kad Porziņģis, rezultātam esot 107:109, izpildīja diezgan neprecīzu trīspunktu metienu. Tā brīdī latvietim gan pretī izskrēja "Bucks" līderis Jannis Adetokunbo. Turklāt dažas sekundes iepriekš "trejaci" nerealizēja arī aizsargs Trejs Bērks.

