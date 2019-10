Porziņģis: spēru soli uz priekšu aizsardzībā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Dalasas "Mavericks" basketbolists Kristaps Porziņģis bija paškritisks par savu un komandas biedra Lukas Dončiča sniegumu uzbrukumā otrdienas spēlē pret Denveras "Nuggets", tomēr uzskata, ka spējis labāk nospēlēt otrā laukuma pusē, ziņots kluba mājaslapā.

Jau ziņots, ka "Mavericks" uzvarēja ar rezultātu 109:106, Denveras vienībai sagādājot pirmo zaudējumu sezonā. Dalasas klubs pie panākuma tika, neskatoties uz Porziņģa un Dončiča vājo metienu precizitāti. Liepājnieks trāpīja četrus no 14 izpildītajiem metieniem no spēles, bet Slovēnijas basketbola zvaigzne realizēja vien trīs no 12 metieniem.

"Visiem bija ieguldījums uzvarā," izteicās Porziņģis. "Tas bija kopīgs komandas sniegums. Man un Lukam šodien nekrita metieni. Taču esmu priecīgs par pārējām lietām, ko paveicu uz laukuma – devu piespēles, iesaistīju komandas biedrus un domāju, ka spēru soli uz priekšu aizsardzībā."

Dončičs gan bija skarbāks izteikumos par savu sniegumu: "Teiktu, ka mēs nospēlējām slikti. Taču man nav svarīgi, vai neiemetu neko vai gūstu 40 punktus. Nozīme ir tikai tam, ka uzvarējām izbraukumā."

Deviņi Dalasas komandas basketbolisti guva vismaz desmit punktus, taču neviens arīdzan neguva vairāk par 14 punktiem. Šo robežu sasniedza Tims Hārdavejs un Maksi Klebers.

"Šī ir vēl viena izaugsmes spēle mums," komandas sniegumu komentēja galvenais treneris Riks Kārlails. "Mūsu diviem labākajiem spēlētājiem neaizvadot labu spēli uzbrukumā, mūs pacēla rezervistu soliņš, kā arī aizsardzība spēles beigās. Mūsu otrais piecnieks patiešām nospēlēja iespaidīgi."

Nākamo maču "Mavericks" komanda, kas līdz šim četrās spēlēs guvusi trīs uzvaras, aizvadīs piektdien, uzņemot Losandželosas "Lakers" komandu.