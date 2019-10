Spriedze starp NBA un Ķīnu pieaug – Šanhajā atcelts līdzjutēju pasākums, apdraudēta spēles norise

Pieaugot spriedzei starp Nacionālo basketbola asociāciju (NBA) un Ķīnu, trešdien Šanhajā atcelts līdzjutēju pasākums.

Pasākums bija paredzēts trešdienas vakarā – dienu pirms laukumā dosies Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" un zvaigžņotā Losandželosas "Lakers".

Kā paziņojis Šanhajas pilsētas sporta departaments, līdzjutēju pasākums atcelts Hjūstonas "Rockets" ģenerālmenedžera Derila Morija nepiemēroto izteikumu dēļ un NBA komisāra Adama Silvera nepiemērotā paziņojuma dēļ.

Tāpat atcelts Ķīnā paredzētais pasākums "NBA Cares", kas atbalsta sporta labdarības organizāciju "Special Olympics". NBA paziņojusi, ka pasākuma atcelšana nav tās lēmums.

Šanhajā trešdien tika novākti arī daudzi lielformāta plakāti ar NBA saistīto tematiku, tajā skaitā "Nets" – "Lakers" spēļu reklāmas. Šobrīd gan netiek ziņots, ka spēles varētu atcelt, lai gan par tās norisi šobrīd neesot skaidrības.

All over Shanghai, they’re taking down banners and signs for the NBA in general, and for Thursday’s Lakers-Nets game specifically.

Game is still officially “on”...as of now. Lots of shrugged shoulders over whether it will actually happen. pic.twitter.com/6MFqnWGjFN