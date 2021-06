'Suns' nonāk vienas uzvaras attālumā no NBA fināla

Fīniksas "Suns" komanda sestdien nonāca vienas uzvaras attālumā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fināla.

Rietumu konferences fināla ceturtajā spēlē "Suns" viesos ar rezultātu 84:80 (29:20, 21:16, 19:30, 15:14) pieveica Losandželosas "Clippers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-1.

"Suns" rindās ražīgākais ar 19 punktiem, 22 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Deandrē Eitons, 25 punktus pievienoja Devins Bukers, bet 18 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Krisam Polam.

Pretinieku rindās Pols Džordžs guva 23 punktus, izcīnīja 16 atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, Redžijs Džeksons piebalsoja ar 20 punktiem, bet Ivicam Zubacam bija 13 punkti un 14 atlēkušās bumbas. Losandželosas vienībai joprojām nevar palīdzēt traumu guvušais Kavai Lenards.

Abu komandu mazrezultatīvajam sniegumam par pamatu bija zemā metienu precizitāte. "Clippers" realizēja 32% metienu no spēles (27 no 83), bet "Suns" bija tikai nedaudz labāka ar 36% (31 no 86). Mājiniekiem iemeta piecus tālmetienus, bet viesi – četrus.

"Mums bija iespēja 12 uzbrukumos pārņemt vadību, taču mēs to nespējām. Bumba vienkārši nekrita grozā," pēc spēles teica "Clippers" galvenais treneris Tairons Lū. Neapmierināts ar savas komandas uzbrukumu bija arī "Suns" galvenais treneris Montijs Viljamss.

"Suns" NBA finālā nav spēlējusi kopš 1993. gada, kad sērijā ar 2-4 atzina Čikāgas "Bulls" pārākumu. Savukārt "Clippers" pirmo reizi spēlē konferences finālā.

Sērijas nākamā spēle norisināsies pirmdien Fīniksā.

Austrumu konferences finālā starp Atlantas "Hawks" un Milvoki "Bucks" komandām rezultāts ir neizšķirts 1-1.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.