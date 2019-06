Toronto 'Raptors' svinībās pēc šāvieniem ievainoti četri cilvēki

Šī gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiones Toronto "Raptors" uzvaras svinībās Toronto pirmdien atskanēja šāvieni, ievainojot četrus cilvēkus, paziņoja Toronto policija.

Policijas priekšnieks Marks Sonderss sacīja, ka četri cilvēki guvuši šautus ievainojumus, kas gan neapdraud viņu dzīvību. Vēl citi guva vieglus ievainojumus, mēģinot aizbēgt no apšaudes.

Toronto policija paziņoja, ka ir aizturējusi trīs aizdomās turētos un atradusi divus šaujamieročus.

Atbildot uz jautājumu, vai šī bijusi mērķēta apšaude un vai tā saistīta ar terorismu, policijas preses sekretāre Alisona Spārksa sacīja, ka vēl notiek izmeklēšana.

I'm on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI