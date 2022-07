U-20 izlases treneris Čoders: lielu panākumu no sāpīgas neveiksmes šķir ļoti šaura robeža

Latvijas U-20 basketbola izlasei Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā iegāza sliktais sniegums pirmajā spēlē, kas bija šķērslis ceļam, lai atgrieztos spēcīgāko divīzijā, uzskata galvenais treneris Dāvis Čoders.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Latvija U-20 basketbolisti ceturtdaļfinālā dramatiski zaudēja Serbijai. Turnīru latvieši turpināja ar cīņu par piekto vietu, taču noslēgumā viņi ierindojās sestajā pozīcijā.

"Nesasniedzām galveno mērķi – neizcīnījām ceļazīmi uz A divīziju," Latvijas Basketbola savienībai teica Čoders. "Iegāza sliktais sniegums pirmajā spēlē ar Bulgārijas komandu. Pēc tam progresējām kā komanda, mačā ar Serbiju pierādījām, ka protam spēlēt basketbolu un būtu cienīgi piedalīties arī finālmačā."

"Basketbolā lielu panākumu no sāpīgas neveiksmes šķir ļoti šaura robeža un šoreiz palikām neveiksmes pusē. Esmu gandarīts par darbu, ko visi kopā ieguldījām sagatavošanās procesā un turnīra gaitā. Viens no mērķiem bija palīdzēt spēlētājiem kļūt par labākiem basketbolistiem. Īpaši tiem, kuriem šis bija pēdējais gads Latvijas jaunatnes izlasēs," treneris turpināja. "Daudz strādājām ne tikai veidojot komandas spēli – arī individuālos treniņos, arī analizējot video un mācoties. Prieks, ka spēlētāji to novērtēja. Visi cīnījās ar pilnu atdevi, daži devās laukumā, par spīti savainojumiem. Paldies arī mūsu atbalstītājiem gan klātienē Tbilisi arēnas tribīnēs, gan mājās."