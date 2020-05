ULEB Eirolīgas un Eiropas kausa sezona atcelta

ULEB Eirolīgas turnīra prezidents Žordi Bartomeu pirmdien ierosināja atcelt Eirolīgas un Eirokausa sezonu, kam piekrita arī klubi, ziņo portāls "eurohoops.net".

Sezona atcelta koronavīrusa Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ.

Pēdējā šīs Eirolīgas sezonas spēle tika aizvadīta 6. martā, kad komandas bija izspēlējušas 28 no 34 regulārās sezonas spēļu kārtām.

Jau aprīļa sākumā Eirolīgas akcionāru valde nolēma pieturēties pie plāna, ka sezona ir jāpabeidz, taču jāievēro visi drošības pasākumi, lai pasargātu iesaistīto personu veselību. Savukārt ULEB Eirolīgas vadība aprīļa beigās paziņoja, ka gala lēmums par sezonas atsākšanu vai neatsākšanu tiks pieņemts līdz 25. maijam.

Medijos izskanēja doma, ka sezonu varētu noslēgt kādā vienā pilsētā, uz kuru dotos visas Eirolīgas komandas. Tika pieļauts, ka kaimiņzeme Lietuva varētu būt turnīra saimniece.

Vēl sestdien Eirolīgas vadība un Eirolīgas spēlētāju asociācija (ELPA) veica konferences zvanu, kurā piedalījās 36 basketbolisti. Vairums spēlētāju izteica vēlmi sezonu neatsākt.

Vienisprātis bija arī Latvijas izlases basketbolists Jānis Strēlnieks, kurš pārstāv Maskavas CSKA vienību. Saspēles vadītājs vēl aprīlī izteicās, ka nevēlētos dažādu sarežģījumu dēļ atsākt spēles.

"Skatītāji spēlētājiem ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc spēlēt basketbolu. Ja aizej uz tukšu zāli, motivācijas līmenis būs pavisam cits. Nezinu, vai kāds to uztvertu nopietni. Nē, negribētu tādu situāciju," izteicās Latvijas valstsvienības viens no līderiem, kurš pieminēja arī draudus spēlētāju un viņu ģimeņu veselībai.

Nākamsezon Eirolīgā tiks saglabāts tas pats 18 komandu sastāvs, Eiropas kausa vienībām netiekot pie iespējas nopelnīt ceļazīmi līgu augstāk, ziņo "eurohoops.net".

Cerības turpināt sezonu, ja līga uzreiz uzsāktu izslēgšanas mačus, bija arī četriem Latvijas basketbolistiem.

Eirolīgā pirms turnīra pārtraukšanas līderpozīcijā ar 24 uzvarām 28 spēlēs bija Stambulas "Anadolu Efes" komanda, kurai ar 22 uzvarām seko Madrides "Real" un Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona". Piektajā vietā ar 19 uzvarām ir Jāņa Strēlnieka Maskavas CSKA, Jāņa Timmas un Daira Bertāna pārstāvētie Maskavas apgabala "Himki" ar 13 uzvarām un 15 zaudējumiem ieņem septīto vietu, bet Vilērbānas ASVEL ar Rihardu Lomažu sastāvā ar desmit panākumiem un 18 neveiksmēm ir 15. pozīcijā 18 vienību konkurencē.

Savukārt ULEB Eiropas kauss apturēts tieši pirms ceturtdaļfināla kārtas, kurā bija iekļuvusi arī Žaņa Peinera pārstāvētā Belgradas "Partizan" komanda. Grupu turnīru laikā no turnīra atvadījās Artūrs Žagars un Badalonas "Joventut", Mārtiņa Meiera pārstāvētā Podgoricas "Budučnost" vienība, kā arī Uvja Helmaņa trenētā Viļņas "Rytas" komanda.